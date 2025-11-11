VIDEO ȘTIREA TA | Aglomerație infernală în autobuzele din Alba Iulia. Călător: „Au fost peste 80 de persoane. Șoferul a închis ușa, să nu mai intre.”

Aglomerație infernală în autobuzele din Alba Iulia. Călător: „Au fost peste 80 de persoane. Șoferul a închis ușa, să nu mai intre.”

Calvarul călătorilor care folosesc transportul public în comun din Alba Iulia continuă. Pasagerii sunt nevoiți să stea înghesuiți pe mai multe linii din oraș.

Mai multe videoclipuri, care au fost filmate pe diferite linii care circulă prin oraș, surprind momentele în care pasagerii sunt nevoiți să stea înghesuiți, aproape până la refuz, din cauza numărului mare de călători rezultat în urma schimbărilor programului de circulație.

Spre exemplu, din stația Ampoi 2, pe linia 103, potrivit unui cititor Ziarul Unirea, șoferul autobuzului a fost nevoit să închidă ușa deoarece capacitatea a întrecut limita maximă. Și ruta de la Alba Mall înspre Ampoi 1 trece printr-o situație similară, aproximativ 80 de persoane au stat înghesuite în același autobuz.

,,Au fost peste 80 de persoane. Șoferul a închis ușa, să nu mai intre”, a povestit persoana care a filmat evenimentele.

Reamintim că, în ședința AIDA-TL din 31 octombrie 2025, a fost aprobat noul program de transport pentru Alba Iulia, care va intra în vigoare începând cu 1 noiembrie 2025, precum și bugetul alocat Serviciului de Transport Public (STP). Modificările vizează în special liniile 103 și 104, unde frecvența curselor a fost redusă semnificativ, decizia fiind motivată de dorința de a reduce cheltuielile.

Comparativ cu programul anterior, linia 103 avea curse aproape la fiecare 5-15 minute în intervalul 5:25–23:00, în timp ce în noul program (Luni-Vineri) frecvența este mult redusă, cu intervale mai mari între plecări, după cum se poate observa din imaginea oficială. De exemplu, dimineața erau curse la 6:00, 6:55, 8:00, iar acum se păstrează doar orele principale, cu mai puține plecări intermediare.

Linia 104 prezenta anterior un program asemănător, cu curse dese începând de la ora 5:25 până la 23:00, dar în noul program majoritatea curselor au fost eliminate, păstrându-se doar orele esențiale pentru naveta zilnică.

