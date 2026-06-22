VIDEO ȘTIREA TA | Depășire riscantă pe un drum din Alba: Șofer de Audi, la un pas să provoace o tragedie
Depășire riscantă pe un drum din Alba: Șofer de Audi, la un pas să provoace o tragedie
Un șofer din Alba a fost la un pas să provoace o adevărată tragedie pe un drum din județ, în data de 21 iunie 2026, în jurul orei 16:15.
Mai exact, incidentul rutier, care a avut loc, cel mai probabil, pe DJ 704, în comuna Vinerea, s-a petrecut după ce șoferul unui autoturism marca Audi, înmatriculat în Alba, a efectuat o depășire riscantă, fără să țină cont de autoturismul care circula din sens opus.
Camera de bord a participantului la trafic care era să fie lovit de teribilist a surprins momentul, iar acesta a publicat filmarea pe o rețea de socializare, alături de textul: „Încă unul, campion”.
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