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PENSII 2026 | De ce este important să ai cont online la Casa Națională de Pensii Publice

Ioana Oprean

Publicat

acum 2 ore

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De ce este important să ai cont online la Casa Națională de Pensii Publice

Casa Națională de Pensii Publice (CNPP) pune la dispoziția cetățenilor un serviciu electronic util și gratuit: contul online de utilizator, care permite accesul rapid la informații personale și la serviciile digitale oferite de instituție, au reamintit, luni, 22 iunie 2026 reprezentanții Casei Județene de Pensii Alba.

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Crearea unui cont pe portalul CNPP reprezintă o soluție eficientă pentru persoanele care doresc să fie permanent informate cu privire la situația lor din sistemul public de pensii, să primească notificări referitoare la evenimente importante și să comunice mai ușor cu instituția, fără a fi necesare deplasări repetate la ghișeele caselor teritoriale de pensii.

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Pentru deschiderea contului, utilizatorii trebuie să acceseze portalul CNPP și să completeze formularul de înregistrare. Este important ca toate câmpurile obligatorii să fie completate conform datelor din actul de identitate, fără utilizarea diacriticelor. Adresa de e-mail introdusă va deveni numele de utilizator al contului.

Cererea de activare a contului poate fi depusă în două moduri. Prima variantă presupune tipărirea formularului, semnarea olografă a acestuia și prezentarea la orice casă teritorială de pensii, împreună cu actul de identitate. A doua variantă este destinată persoanelor care dețin semnătură electronică calificată, acestea putând semna digital formularul și îl pot transmite prin e-mail către orice casă teritorială de pensii, alături de copia actului de identitate.

După verificarea și aprobarea cererii de către casa teritorială de pensii, solicitantul va primi un mesaj pe adresa de e-mail declarată, cu informațiile necesare pentru activarea contului și stabilirea parolei.

Prin crearea unui cont online CNPP, cetățenii beneficiază de un acces mai rapid și mai comod la serviciile electronice ale sistemului public de pensii, economisind timp și evitând drumurile inutile la sediile instituțiilor, au precizat reprezentanții Casei Județene de Pensii Alba.

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