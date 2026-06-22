23-24 iunie 2026 | Hramul Mănăstirii „Sfântul Ioan Botezătorul” din Alba Iulia: Priveghere de toată noaptea. PROGRAM COMPLET

Hramul Mănăstirii „Sfântul Ioan Botezătorul” din Alba Iulia: Priveghere de toată noaptea. PROGRAM COMPLET

Sărbătorirea Hramului Mănăstirii „Sfântul Ioan Botezătorul” din Alba Iulia, situată pe strada Valea Popii, va cuprinde și o priveghere de toată noaptea.

Aceasta va începe marți, 23 iunie 2026, la ora 18.00.

Programul complet al slujbelor este următorul:

*Marți, 23 iunie 2026 Priveghere de toată noaptea

18.00- Vecernia Mare cu Litie

23.00- Pavecernița, Paraclisul Sfântului Ioan Botezătorul, Canonul pentru Sfânta Spovedanie, Canonul de pocăință către Mântuitorul

*Miercuri, 24 iunie 2026

00.00- Miezonoptica, Molitfele Sfinților Vasile cel Mare şi Ioan Gură de Aur

01.00- Utrenia, Ceasul I cu Acatistul Sfântului Ioan Botezătorul, Ceasul al III-lea

Canonul cel Mare de pocăință

Canonul pentru Sfânta Împărtășanie

07.00- Taina Sfântului Maslu

09.00- Sfânta și Dumnezeiasca Liturghie Arhierească

Scurt istoric al așezământului monahal

Mănăstirea „Sfântul Ioan Botezătorul” din Alba Iulia a fost înființată în anul 1937, la aproximativ 2 km de reședința episcopală, la inițiativa episcopului Ioan Stroia, ca schit cu hramul „Nașterea Sfântului Ioan Botezătorul”.

Ctitorul nu a mai apucat sfințirea așezământului, întrucât a trecut la cele veșnice în același an, fiind ulterior înmormântat în incinta schitului.

În perioada de început, viața monahală s-a desfășurat cu întreruperi și dificultăți, fiind marcată de schimbări istorice și presiuni ale regimului comunist.

În 1948 au existat tentative de extindere a ansamblului, inclusiv proiecte de construire a unei biserici noi, care nu au fost finalizate din cauza contextului politic.

În anii 1960 obștea a fost desființată temporar, iar viața monahală a fost reluată după 1989, când s-a reactivat așezământul și s-au făcut demersuri de reorganizare.

În perioada postdecembristă, mănăstirea a fost reorganizată și consolidată, devenind un important centru duhovnicesc al Arhiepiscopiei Alba Iuliei

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI