23-24 iunie 2026 | Hramul Mănăstirii „Sfântul Ioan Botezătorul” din Alba Iulia: Priveghere de toată noaptea. PROGRAM COMPLET
Hramul Mănăstirii „Sfântul Ioan Botezătorul” din Alba Iulia: Priveghere de toată noaptea. PROGRAM COMPLET
Sărbătorirea Hramului Mănăstirii „Sfântul Ioan Botezătorul” din Alba Iulia, situată pe strada Valea Popii, va cuprinde și o priveghere de toată noaptea.
Aceasta va începe marți, 23 iunie 2026, la ora 18.00.
Programul complet al slujbelor este următorul:
*Marți, 23 iunie 2026 Priveghere de toată noaptea
18.00- Vecernia Mare cu Litie
23.00- Pavecernița, Paraclisul Sfântului Ioan Botezătorul, Canonul pentru Sfânta Spovedanie, Canonul de pocăință către Mântuitorul
*Miercuri, 24 iunie 2026
00.00- Miezonoptica, Molitfele Sfinților Vasile cel Mare şi Ioan Gură de Aur
01.00- Utrenia, Ceasul I cu Acatistul Sfântului Ioan Botezătorul, Ceasul al III-lea
Canonul cel Mare de pocăință
Canonul pentru Sfânta Împărtășanie
07.00- Taina Sfântului Maslu
09.00- Sfânta și Dumnezeiasca Liturghie Arhierească
Scurt istoric al așezământului monahal
Mănăstirea „Sfântul Ioan Botezătorul” din Alba Iulia a fost înființată în anul 1937, la aproximativ 2 km de reședința episcopală, la inițiativa episcopului Ioan Stroia, ca schit cu hramul „Nașterea Sfântului Ioan Botezătorul”.
Ctitorul nu a mai apucat sfințirea așezământului, întrucât a trecut la cele veșnice în același an, fiind ulterior înmormântat în incinta schitului.
În perioada de început, viața monahală s-a desfășurat cu întreruperi și dificultăți, fiind marcată de schimbări istorice și presiuni ale regimului comunist.
În 1948 au existat tentative de extindere a ansamblului, inclusiv proiecte de construire a unei biserici noi, care nu au fost finalizate din cauza contextului politic.
În anii 1960 obștea a fost desființată temporar, iar viața monahală a fost reluată după 1989, când s-a reactivat așezământul și s-au făcut demersuri de reorganizare.
În perioada postdecembristă, mănăstirea a fost reorganizată și consolidată, devenind un important centru duhovnicesc al Arhiepiscopiei Alba Iuliei
Secțiune Știri sub articolul principal
Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI
Știri recente din categoria Curier Județean
Depozite neconforme de deșeuri închise în Alba: Aproximativ 16.000 de euro pentru servicii de întreținere post-închidere
Depozite neconforme de deșeuri închise în Alba: Aproximativ 16.000 de euro pentru servicii de întreținere post-închidere Consiliul Județean Alba a achiziționat, joi, 18 iunie 2026, prin procedura de achiziție directă de la o firmă din Ocna Mureș servicii de întreținere post-închidere aferente depozitelor neconforme de deșeuri închise în județ. Valoarea achiziției este de 79.724,61 lei (echivalentul […]
FOTO | INCENDIU în Alba Iulia: A luat foc un transformator electric pe bulevardul Transilvaniei
INCENDIU în Alba Iulia: A luat foc un transformator electric pe bulevardul Transilvaniei Un incendiu a izbucnit duminică seara, în jurul orei 20.30, în Alba Iulia. A luat foc un transformator electric pe bulevardul Transilvaniei. Detașamentul de pompieri Alba Iulia intervine pentru stingerea unui incendiu izbucnit in mun. Alba Iulia, bulevardul Transilvaniei. Este vorba despre […]
VIDEO | Tradiție, folclor și miros de flori, într-un loc de vis din Alba: Ansamblul Folcloric „Dor Teiușan”, oaspeți de poveste în lanul de lavandă de la Stremț
Tradiție, folclor și miros de flori, într-un loc de vis din Alba: Ansamblul Folcloric „Dor Teiușan”, oaspeți de poveste în lanul de lavandă de la Stremț Tradiția românească și frumusețea naturii s-au împletit armonios duminică, într-un loc de poveste din Alba, odată cu vizita membrilor Ansamblului Folcloric „Dor Teiușan” la „Povestea cu Lavandă” din comuna […]
Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII
Actualitate
25-29 iunie 2026 | Canonizarea Sfintei Cuvioase Filotimia de la Râmeț, mama Sfântului Cuvios Dometie cel Milostiv de la Râmeț. PROGRAM COMPLET
Canonizarea Sfintei Cuvioase Filotimia de la Râmeț, mama Sfântului Cuvios Dometie cel Milostiv de la Râmeț. PROGRAM COMPLET Cu binecuvântarea...
Când se dau pensiile în luna iulie 2026, prin Poștă și când intră banii pe card?
Când se dau pensiile în luna iulie 2026, prin Poștă și când intră banii pe card? Peste 4,8 milioane de...
Știrea Zilei
Excelență în Chirurgia Cardiovasculară: Dr. Ioan Mureșan, medicul din Alba care salvează inimi și rescrie destine la Institutul Inimii din Cluj
Excelență în Chirurgia Cardiovasculară: Dr. Ioan Mureșan, medicul din Alba care salvează inimi și rescrie destine la Institutul Inimii din...
Dan Motreanu, Florin Roman și Ion Dumitrel, liderii din Alba, printre oamenii de bază ai noului PNL condus de Ilie Bolojan
Dan Motreanu, Florin Roman și Ion Dumitrel, liderii din Alba, printre oamenii de bază ai noului PNL condus de Ilie...
Curier Județean
23-24 iunie 2026 | Hramul Mănăstirii „Sfântul Ioan Botezătorul” din Alba Iulia: Priveghere de toată noaptea. PROGRAM COMPLET
Hramul Mănăstirii „Sfântul Ioan Botezătorul” din Alba Iulia: Priveghere de toată noaptea. PROGRAM COMPLET Sărbătorirea Hramului Mănăstirii „Sfântul Ioan Botezătorul”...
Depozite neconforme de deșeuri închise în Alba: Aproximativ 16.000 de euro pentru servicii de întreținere post-închidere
Depozite neconforme de deșeuri închise în Alba: Aproximativ 16.000 de euro pentru servicii de întreținere post-închidere Consiliul Județean Alba a...
Politică Administrație
Comunicat | Corneliu Mureșan: PSD își asumă guvernarea pentru că România și Alba au nevoie de dezvoltare și investiții
Corneliu Mureșan: PSD își asumă guvernarea pentru că România și Alba au nevoie de dezvoltare și investiții PSD susține învestirea...
Ilie Bolojan, ales președinte al Partidului Național Liberal. Cine sunt membrii echipei de conducere
Ilie Bolojan, ales președinte al Partidului Național Liberal. Cine sunt membrii echipei de conducere Ilie Bolojan a fost ales duminică,...
Opinii Comentarii
Cum se face vișinata de casă: Rețete de preparare a vișinatei, băutură tradițională românească
Cum se face vișinata de casă: Rețete de preparare a vișinatei, băutură tradițională românească Vișinata este una dintre cele mai...
Solstițiul de vară 2026: Cea mai lungă zi a anului aduce începutul verii astronomice
Solstițiul de vară 2026: Cea mai lungă zi a anului aduce începutul verii astronomice 21 iunie 2026 va marca unul...