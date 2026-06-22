Curier Județean

23-24 iunie 2026 | Hramul Mănăstirii „Sfântul Ioan Botezătorul” din Alba Iulia: Priveghere de toată noaptea. PROGRAM COMPLET

Ioana Oprean

Publicat

acum o oră

în

De

Hramul Mănăstirii „Sfântul Ioan Botezătorul” din Alba Iulia: Priveghere de toată noaptea. PROGRAM COMPLET

Sărbătorirea Hramului Mănăstirii „Sfântul Ioan Botezătorul” din Alba Iulia, situată pe strada Valea Popii, va cuprinde și o priveghere de toată noaptea. 

ziarul unirea ca sursa de stiri google

Aceasta va începe marți, 23 iunie 2026, la ora 18.00.

Programul complet al slujbelor este următorul:

*Marți, 23 iunie 2026 Priveghere de toată noaptea

18.00- Vecernia Mare cu Litie

23.00- Pavecernița, Paraclisul Sfântului Ioan Botezătorul, Canonul pentru Sfânta Spovedanie, Canonul de pocăință către Mântuitorul

*Miercuri, 24 iunie 2026

00.00- Miezonoptica, Molitfele Sfinților Vasile cel Mare şi Ioan Gură de Aur

01.00- Utrenia, Ceasul I cu Acatistul Sfântului Ioan Botezătorul, Ceasul al III-lea

Canonul cel Mare de pocăință

Canonul pentru Sfânta Împărtășanie

07.00- Taina Sfântului Maslu

09.00- Sfânta și Dumnezeiasca Liturghie Arhierească

Scurt istoric al așezământului monahal

Mănăstirea „Sfântul Ioan Botezătorul” din Alba Iulia a fost înființată în anul 1937, la aproximativ 2 km de reședința episcopală, la inițiativa episcopului Ioan Stroia, ca schit cu hramul „Nașterea Sfântului Ioan Botezătorul”.

Ctitorul nu a mai apucat sfințirea așezământului, întrucât a trecut la cele veșnice în același an, fiind ulterior înmormântat în incinta schitului.

În perioada de început, viața monahală s-a desfășurat cu întreruperi și dificultăți, fiind marcată de schimbări istorice și presiuni ale regimului comunist.

În 1948 au existat tentative de extindere a ansamblului, inclusiv proiecte de construire a unei biserici noi, care nu au fost finalizate din cauza contextului politic.

În anii 1960 obștea a fost desființată temporar, iar viața monahală a fost reluată după 1989, când s-a reactivat așezământul și s-au făcut demersuri de reorganizare.

În perioada postdecembristă, mănăstirea a fost reorganizată și consolidată, devenind un important centru duhovnicesc al Arhiepiscopiei Alba Iuliei

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe  GOOGLE ȘTIRI

Ultimele știri publicate în Ziarul Unirea

Alte articole etichetate cu:

Știri recente din categoria Curier Județean

Curier Județean

Depozite neconforme de deșeuri închise în Alba: Aproximativ 16.000 de euro pentru servicii de întreținere post-închidere

Ioana Oprean

Publicat

acum 12 ore

în

21 iunie 2026

De

Depozite neconforme de deșeuri închise în Alba: Aproximativ 16.000 de euro pentru servicii de întreținere post-închidere Consiliul Județean Alba a achiziționat, joi, 18 iunie 2026, prin procedura de achiziție directă de la o firmă din Ocna Mureș servicii de întreținere post-închidere aferente depozitelor neconforme de deșeuri închise în județ. Valoarea achiziției este de 79.724,61 lei (echivalentul […]

Citește mai mult

Curier Județean

FOTO | INCENDIU în Alba Iulia: A luat foc un transformator electric pe bulevardul Transilvaniei

Ioana Oprean

Publicat

acum 13 ore

în

21 iunie 2026

De

INCENDIU în Alba Iulia: A luat foc un transformator electric pe bulevardul Transilvaniei Un incendiu a izbucnit duminică seara, în jurul orei 20.30, în Alba Iulia. A luat foc un transformator electric pe bulevardul Transilvaniei. Detașamentul de pompieri Alba Iulia intervine pentru stingerea unui incendiu izbucnit in mun. Alba Iulia, bulevardul Transilvaniei. Este vorba despre […]

Citește mai mult

Curier Județean

VIDEO | Tradiție, folclor și miros de flori, într-un loc de vis din Alba: Ansamblul Folcloric „Dor Teiușan”, oaspeți de poveste în lanul de lavandă de la Stremț

Ioana Oprean

Publicat

acum 14 ore

în

21 iunie 2026

De

Tradiție, folclor și miros de flori, într-un loc de vis din Alba: Ansamblul Folcloric „Dor Teiușan”, oaspeți de poveste în lanul de lavandă de la Stremț Tradiția românească și frumusețea naturii s-au împletit armonios duminică, într-un loc de poveste din Alba, odată cu vizita membrilor Ansamblului Folcloric „Dor Teiușan” la „Povestea cu Lavandă” din comuna […]

Citește mai mult