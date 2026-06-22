25-29 iunie 2026 | Canonizarea Sfintei Cuvioase Filotimia de la Râmeț, mama Sfântului Cuvios Dometie cel Milostiv de la Râmeț. PROGRAM COMPLET

Canonizarea Sfintei Cuvioase Filotimia de la Râmeț, mama Sfântului Cuvios Dometie cel Milostiv de la Râmeț. PROGRAM COMPLET

Cu binecuvântarea Preafericitului Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, în ziua de 29 iunie 2026, de sărbătoarea Sfinților Apostoli Petru și Pavel, ocrotitorii spirituali ai Mănăstirii Râmeț, va avea loc proclamarea locală a canonizării Sfintei Cuvioase Filotimia de la Râmeț, mama Sfântului Cuvios Dometie cel Milostiv de la Râmeț.

„Acest moment deosebit reprezintă o mare binecuvântare pentru Arhiepiscopia Alba Iuliei, pentru obștea Mănăstirii Râmeț și pentru întreaga Biserică Ortodoxă Română, aducând în lumină exemplul unei vieți trăite în credință, rugăciune, jertfelnicie și sfințenie, precum și lucrarea harului lui Dumnezeu în sânul familiei creștine.

Cu acest prilej, Arhiepiscopia Ortodoxă a Alba Iuliei, în colaborare cu Mănăstirea „Sfinții Apostoli Petru și Pavel” de la Râmeț, cu binecuvântarea Înaltpreasfințitului Părinte Arhiepiscop Irineu, organizează în perioada 25-29 iunie 2026 o serie de manifestări liturgice, duhovnicești și culturale, închinate acestei Sfinte Cuvioase”, se arată într-un comunicat al Arhiepiscopiei Ortodoxe Române a Alba Iuliei.

Programul complet este următorul:

Joi, 25 iunie 2026

ora 7:00 – Sfânta și Dumnezeiasca Liturghie;

ora 17:00 – Vecernia mică;

ora 18:00 – Slujba de binecuvântare a plăcii comemorative ce va fi așezată la mormântul Sfintei Cuvioase Filotimia, mama Sfântului Cuvios Dometie cel Milostiv de la Râmeț;

Vineri, 26 iunie 2026

ora 7:00 – Sfânta și Dumnezeiasca Liturghie;

ora 17:00 – Vecernia mică;

ora 19:00 – Lansarea cărții „Maternitatea sfințitoare – Sfânta Cuvioasă Filotimia, mama Sfântului Cuvios Dometie cel Milostiv de la Râmeț” (Editura Reîntregirea); autor: Pr. Oliviu Botoi;

Sâmbătă, 27 iunie 2026

ora 7:00 – Sfânta și Dumnezeiasca Liturghie;

Așezarea în biserica mare a Mănăstirii a raclei cu cinstitele moaște ale Sfintei Cuvioase Filotimia;

ora 18:00 – Slujba Privegherii;

Duminică, 28 iunie 2026

ora 8:30 – Acatistul Mântuitorul nostru Iisus Hristos și slujba Ceasurilor III și VI;

ora 10:00 – Sfânta și Dumnezeiasca Liturghie;

ora 18:00 – Slujba Privegherii;

Luni, 29 iunie 2026

ora 8:00 – Întâmpinarea soborului de arhierei care vor participa la proclamarea locală a canonizării Sfintei Cuvioase Filotimia;

ora 9:00 – Sfânta și Dumnezeiasca Liturghie în sobor arhieresc;

ora 12:00 – Ceremonia proclamării locale a canonizării Sfintei Cuvioase Filotimia, mama Sfântului Cuvios Dometie cel Milostiv de la Râmeț.

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