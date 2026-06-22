FOTO: Rezultat excelent pentru „leuți”! LPS Sebeș Under 11, locul 3 la puternicul turneu internațional de la Salzburg, Ianis Rotaru – cel mai bun portar al competiției din Austria
Rezultat excelent pentru „leuți”! LPS Sebeș Under 11, locul 3 la puternicul turneu internațional de la Salzburg, Ianis Rotaru – cel mai bun portar al competiției din Austria
Rezultat excelent repurtat de „leuți”, LPS Sebeș Under 11 terminând pe locul 3 la un puternic turneu internațional de la Salzburg (Austria).
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Competiția „Itzlinger Sommercup” a reunit 20 de formații din 10 țări de pe „Bătrânul Continent”, iar formația din Alba a reușit o performanță deosebită. În plus, talentatul Ianis Rotaru a primit premiul cuvenit pentru cel mai bun portar al turneului,
Această generație, micuții din anul 2015 și mai mici, este deja la 4 prezențe internaționale (două, la Bruntál, în Cehia, și o alta în Austria, anul trecut).
„Fără îndoială, este o mare realizare această medalie de bronz. La a doua participare, am urcat pe podium înregistrând un progres evident comparativ cu 2025, când am încheiat pe locul 11. O performanță deosebită, o reușită din toate punctele de vedere, ca experiență și rezultate. Trebuie să-i mulțumim primarului Dorin Nistor, pentru implicare și ajutor, fiindu-ne facilitată participarea la turneul din Austria”, a declarat Dpru Oancea, directorul LPS Sebeș
LPS Sebeș a câștigat Grupa B, după succesele cu NK Mune (Croația), scor 2-0 (reușite Miclea și Ortan) și KAC 1909 (Austria), tot 2-0 (goluri Olar și Cotoară), plus două rezultate de egalitate, 0-0 cu Biensko Biala (Polonia) și 1-1 cu Lokomotiva Brcko (Bosnia), a înscris Lupu. În sferturile de finală,leuții au trecut de FC Bergheim (Austria), cu 2-0 (dublă Schiau), însă au pierdut la limită, cu 2-1 (a punctat Corban), în semifinale, în fața câștigătorilor turneului, OFK DIF (Serbia). În finala mică, disputată în fața gazdelor de la ASV Salzburg, românii au învins net, cu 3-0 (Corban, Olar și Tiberiu Stănuș).
Grupa Under 11: Ianis Rotaru, David Voina, Ianis Miclea, Ioan Cotoară, Marcus Lupu, Ianis Ghibu, Luca Mihăilă, Răzvan Corban, Tudor Stănuș, Tiberiu Stănuș, Daniel Olar, Raul Mura, Alessandro Ortan, Luca Ghibu, David Schiau; antrenori Alexandru Aldea și Cosmin Maier, în delegație au mai fost incluși Daniel Popa (profesor) și Anișoara Țăran (medic). (H.D.M.)
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