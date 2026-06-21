Curier Județean

Depozite neconforme de deșeuri închise în Alba: Aproximativ 16.000 de euro pentru servicii de întreținere post-închidere

Ioana Oprean

Publicat

acum 18 minute

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Depozite neconforme de deșeuri închise în Alba: Aproximativ 16.000 de euro pentru servicii de întreținere post-închidere

Consiliul Județean Alba a achiziționat, joi, 18 iunie 2026, prin procedura de achiziție directă de la o firmă din Ocna Mureș servicii de întreținere post-închidere aferente depozitelor neconforme de deșeuri închise în județ.

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Valoarea achiziției este de 79.724,61 lei (echivalentul a 15.735,64 euro), fără TVA.

Sunt vizate cele 7 depozite neconforme de deșeuri închise din localitățile Abrud, Aiud, Alba Iulia, Blaj, Câmpeni, Cugir și Ocna Mureș.

Aceste depozite au fost închise în cadrul proiectului de management integrat al deșeurilor din județul Alba, care a inclus lucrări de închidere și ecologizare a depozitelor urbane neconforme.

Serviciile contractate includ, în principal:

  • întreținerea stratului vegetal instalat pe suprafața depozitelor închise;
  • cosirea vegetației și îngrijirea suprafețelor verzi;
  • menținerea în stare bună de funcționare a rigolelor pentru evacuarea apelor pluviale;
  • curățarea și întreținerea drumurilor perimetrale de acces;
  • lucrări necesare pentru prevenirea degradării sistemelor de închidere a depozitelor

Durata contractului de servicii este de 90 de zile de la data constituirii garanției de bună execuție.

foto: arhivă (cu rol ilustrativ)

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