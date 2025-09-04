VIDEO-ȘTIREA TA | Depășire pe banda de urgență pe Autostrada A10: Soluție „de avarie” a unui șofer „cotropit” de TIR-uri

Depășire pe banda de urgență pe Autostrada A10

La ce soluție recurgi pe autostradă când ești efectiv blocat de TIR-uri și nu ai pe unde înainta?

Un exemplu este reprezentat de modalitatea prin care a ales să rezolve problema șoferul unui autoturism pe Autostrada A10.

Pentru că atât banda 1 cât și banda 2 erau „inabordabile”, pe fiecare dintre acestea fiind câte un TIR în fața sa, șoferul a decis să folosească banda de urgență pentru a depăși „obstacolele” întâlnite în cale.

Imaginile surprinse de un alt participant la trafic arată că șoferul autoturismului a reușit să se strecoare la limită pe lângă TIR-ul ce rula chiar în proximitatea sa.

Din fericire manevra pe cât de ingenioasă pe atât de riscantă s-a soldat cu rezultatul scontat.

sursa: Facebook INFO TRAFIC jud. ALBA

