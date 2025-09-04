VIDEO-ȘTIREA TA | Depășire pe banda de urgență pe Autostrada A10: Soluție „de avarie” a unui șofer „cotropit” de TIR-uri
Depășire pe banda de urgență pe Autostrada A10
La ce soluție recurgi pe autostradă când ești efectiv blocat de TIR-uri și nu ai pe unde înainta?
Un exemplu este reprezentat de modalitatea prin care a ales să rezolve problema șoferul unui autoturism pe Autostrada A10.
Pentru că atât banda 1 cât și banda 2 erau „inabordabile”, pe fiecare dintre acestea fiind câte un TIR în fața sa, șoferul a decis să folosească banda de urgență pentru a depăși „obstacolele” întâlnite în cale.
Imaginile surprinse de un alt participant la trafic arată că șoferul autoturismului a reușit să se strecoare la limită pe lângă TIR-ul ce rula chiar în proximitatea sa.
Din fericire manevra pe cât de ingenioasă pe atât de riscantă s-a soldat cu rezultatul scontat.
sursa: Facebook INFO TRAFIC jud. ALBA
Secțiune Știri sub articolul principal
Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI
Știri recente din categoria Ştirea Ta
FOTO-ȘTIREA TA | Cumătra vulpe, fascinată de pista Stadionului „Cetate” din Alba Iulia: S-a plimbat printre copiii care se antrenau
Cumătra vulpe, fascinată de pista Stadionului „Cetate” din Alba Iulia: S-a plimbat printre copiii care se antrenau O vulpe s-a dovedit a fi atrasă irezistibil de pista Stadionului „Cetate” din Alba Iulia. Cumătra vulpe s-a plimbat pe pista arenei, fără a fi intimidată de prezența oamenilor în jurul său. „S-a plimbat pe pistă printre copiii […]
FOTO-ȘTIREA TA | A plouat, s-a surpat! O stradă din Alba Iulia se surpă după fiecare ploaie. Locuitorii, disperați de situație
A plouat, s-a surpat! O stradă din Alba Iulia se surpă după fiecare ploaie. Locuitorii, disperați de situație O porțiune din strada Abrudului din Alba Iulia a ajuns să se surpe după fiecare ploaie, iar locuitorii au ajuns la disperare din cauza situației. Reparată doar în urmă cu două săptămâni, după ploaia de ieri, pe […]
FOTO-ȘTIREA TA | Pe o stradă din cartierul Partoș din Alba Iulia canalizarea a refulat peste noapte: Locuitorii se plâng că nu pot face duș sau spăla haine
Pe o stradă din cartierul Partoș din Alba Iulia canalizarea a refulat peste noapte: Locuitorii se plâng că nu pot face duș sau spăla haine Pe stradă din cartierul Partoș din Alba Iulia canalizarea a refulat din nou peste noapte. Oamenii spun că nu mai pot face duș sau spăla haine Un cititor al Ziarului […]
Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII
Actualitate
OFICIAL | Înalta Curte de Casație și Justiție sesizează Curtea Constituţională cu privire la legea prin care sunt modificate condiţiile de pensionare pentru magistraţi
Înalta Curte de Casație și Justiție sesizează Curtea Constituţională cu privire la legea prin care sunt modificate condiţiile de pensionare...
4 tipuri de burse în învățământul preuniversitar: Prag maxim pentru fiecare clasă de elevi
4 tipuri de burse în învățământul preuniversitar Guvernul a aprobat, joi, 4 septembrie 2025, metodologia de acordare a burselor din...
Știrea Zilei
VIDEO | Transapuseana, drumul care străbate culmile Munților Trascău, odinioară pustiu, este asaltat de turiști după asfaltare!
Transapuseana, drumul care străbate culmile Munților Trascău, odinioară pustiu, este asaltat de turiști după asfaltare! Primarul comunei Râmeț, Vasile Raica,...
FOTO | Mobilizare exemplară pentru frații Petru și Vasile Man din Popești-Întregalde: Casa le-a fost distrusă de un incendiu
Mobilizare pentru frații Petru și Vasile Man din Popești-Întregalde: Casa le-a fost distrusă de un incendiu devastator Comunitatea din Alba...
Curier Județean
Polițiștii din Alba, la datorie pentru noul an școlar: Controale, patrule și campanii pentru siguranța elevilor
Polițiștii din Alba, la datorie pentru noul an școlar: controale, patrule, campanii și măsuri speciale pentru siguranța tuturor elevilor Siguranța...
FOTO | Incendiu la o autoutilitară încărcată cu deșeuri de carton, pe DN1 la ieșirea din Alba Iulia spre Sebeș
Un incendiu a izbucnit la o autoutilitară încărcată cu deșeuri de carton, pe DN1 la ieșirea din Alba Iulia spre...
Politică Administrație
Modernizarea iluminatului public continuă la Teiuș: A fost semnat un contract de aproximativ 3 milioane de lei pentru lucrări
Modernizarea iluminatului public continuă la Teiuș: A fost semnat un contract de aproximativ 3 milioane de lei pentru lucrări La...
Alba Iulia, mai sigură în trafic. Primar: „Modernizarea infrastructurii și măsurile poliției au redus semnificativ accidentele rutiere”
Alba Iulia, mai sigură în trafic. Primar: „Modernizarea infrastructurii și măsurile poliției au redus semnificativ accidentele rutiere” Primarul municipiului Alba...
Opinii Comentarii
Luna SEPTEMBRIE sau RĂPCIUNE, prima lună a toamnei: Anotimpul roadelor, începutul anului nou bisericesc și echinocțiul de toamnă
Luna SEPTEMBRIE sau RĂPCIUNE, prima lună a toamnei: Anotimpul roadelor, începutul anului nou bisericesc și echinocțiul de toamnă Luna septembrie,...
1 septembrie 1939: Germania nazistă atacă Polonia. Începe al Doilea Război Mondial
1 septembrie 1939: Germania nazistă atacă Polonia. Începe al Doilea Război Mondial Invadarea Poloniei din 1939 (numită de polonezi: Războiul...