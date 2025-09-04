Rămâi conectat

Ştirea Ta

VIDEO-ȘTIREA TA | Depășire pe banda de urgență pe Autostrada A10: Soluție „de avarie” a unui șofer „cotropit” de TIR-uri

Ioana Oprean

Publicat

acum 5 minute

în

De

Depășire pe banda de urgență pe Autostrada A10

La ce soluție recurgi pe autostradă când ești efectiv blocat de TIR-uri și nu ai pe unde înainta?

Apulum Agraria 2025

Un exemplu este reprezentat de modalitatea prin care a ales să rezolve problema șoferul unui autoturism pe Autostrada A10.

Pentru că atât banda 1 cât și banda 2 erau „inabordabile”, pe fiecare dintre acestea fiind câte un TIR în fața sa, șoferul a decis să folosească banda de urgență pentru a depăși „obstacolele” întâlnite în cale.

Imaginile surprinse de un alt participant la trafic arată că șoferul autoturismului a reușit să se strecoare la limită pe lângă TIR-ul ce rula chiar în proximitatea sa.

Din fericire manevra pe cât de ingenioasă pe atât de riscantă s-a soldat cu rezultatul scontat.

sursa: Facebook INFO TRAFIC jud. ALBA

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe  GOOGLE ȘTIRI

Ultimele știri publicate în Ziarul Unirea

Alte articole etichetate cu:

Știri recente din categoria Ştirea Ta

Ştirea Ta

FOTO-ȘTIREA TA | Cumătra vulpe, fascinată de pista Stadionului „Cetate” din Alba Iulia: S-a plimbat printre copiii care se antrenau

Ioana Oprean

Publicat

acum 3 zile

în

1 septembrie 2025

De

Cumătra vulpe, fascinată de pista Stadionului „Cetate” din Alba Iulia: S-a plimbat printre copiii care se antrenau O vulpe s-a dovedit a fi atrasă irezistibil de pista Stadionului „Cetate” din Alba Iulia.  Cumătra vulpe s-a plimbat pe pista arenei, fără a fi intimidată de prezența oamenilor în jurul său. „S-a plimbat pe pistă printre copiii […]

Citește mai mult

Ştirea Ta

FOTO-ȘTIREA TA | A plouat, s-a surpat! O stradă din Alba Iulia se surpă după fiecare ploaie. Locuitorii, disperați de situație

Ioana Oprean

Publicat

acum 3 zile

în

1 septembrie 2025

De

A plouat, s-a surpat! O stradă din Alba Iulia se surpă după fiecare ploaie. Locuitorii, disperați de situație O porțiune din strada Abrudului din Alba Iulia a ajuns să se surpe după fiecare ploaie, iar locuitorii au ajuns la disperare din cauza situației. Reparată doar în urmă cu două săptămâni, după ploaia de ieri, pe […]

Citește mai mult

Ştirea Ta

FOTO-ȘTIREA TA | Pe o stradă din cartierul Partoș din Alba Iulia canalizarea a refulat peste noapte: Locuitorii se plâng că nu pot face duș sau spăla haine

Buzdugan Rebecca

Publicat

acum 3 zile

în

1 septembrie 2025

De

Pe o stradă din cartierul Partoș din Alba Iulia canalizarea a refulat peste noapte: Locuitorii se plâng că nu pot face duș sau spăla haine Pe stradă din cartierul Partoș din Alba Iulia canalizarea a refulat din nou peste noapte. Oamenii spun că nu mai pot face duș sau spăla haine Un cititor al Ziarului […]

Citește mai mult

Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII

Actualitate

Actualitateacum 2 ore

OFICIAL | Înalta Curte de Casație și Justiție sesizează Curtea Constituţională cu privire la legea prin care sunt modificate condiţiile de pensionare pentru magistraţi

Înalta Curte de Casație și Justiție sesizează Curtea Constituţională cu privire la legea prin care sunt modificate condiţiile de pensionare...
Actualitateacum 3 ore

4 tipuri de burse în învățământul preuniversitar: Prag maxim pentru fiecare clasă de elevi

4 tipuri de burse în învățământul preuniversitar Guvernul a aprobat, joi, 4 septembrie 2025, metodologia de acordare a burselor din...

Știrea Zilei

Ştirea zileiacum 60 de minute

VIDEO | Transapuseana, drumul care străbate culmile Munților Trascău, odinioară pustiu, este asaltat de turiști după asfaltare!

Transapuseana, drumul care străbate culmile Munților Trascău, odinioară pustiu, este asaltat de turiști după asfaltare! Primarul comunei Râmeț, Vasile Raica,...
Ştirea zileiacum 3 ore

FOTO | Mobilizare exemplară pentru frații Petru și Vasile Man din Popești-Întregalde: Casa le-a fost distrusă de un incendiu

Mobilizare pentru frații Petru și Vasile Man din Popești-Întregalde: Casa le-a fost distrusă de un incendiu devastator Comunitatea din Alba...

Curier Județean

Curier Județeanacum 4 ore

Polițiștii din Alba, la datorie pentru noul an școlar: Controale, patrule și campanii pentru siguranța elevilor

Polițiștii din Alba, la datorie pentru noul an școlar: controale, patrule, campanii și măsuri speciale pentru siguranța tuturor elevilor Siguranța...
Curier Județeanacum 8 ore

FOTO | Incendiu la o autoutilitară încărcată cu deșeuri de carton, pe DN1 la ieșirea din Alba Iulia spre Sebeș

Un incendiu a izbucnit  la o autoutilitară încărcată cu deșeuri de carton, pe DN1 la ieșirea din Alba Iulia spre...

Politică Administrație

Politică Administrațieacum o oră

Modernizarea iluminatului public continuă la Teiuș: A fost semnat un contract de aproximativ 3 milioane de lei pentru lucrări

Modernizarea iluminatului public continuă la Teiuș: A fost semnat un contract de aproximativ 3 milioane de lei pentru lucrări La...
Politică Administrațieacum 4 ore

Alba Iulia, mai sigură în trafic. Primar: „Modernizarea infrastructurii și măsurile poliției au redus semnificativ accidentele rutiere”

Alba Iulia, mai sigură în trafic. Primar: „Modernizarea infrastructurii și măsurile poliției au redus semnificativ accidentele rutiere” Primarul municipiului Alba...

Opinii Comentarii

Opinii - Comentariiacum 4 zile

Luna SEPTEMBRIE sau RĂPCIUNE, prima lună a toamnei: Anotimpul roadelor, începutul anului nou bisericesc și echinocțiul de toamnă

Luna SEPTEMBRIE sau RĂPCIUNE, prima lună a toamnei: Anotimpul roadelor, începutul anului nou bisericesc și echinocțiul de toamnă Luna septembrie,...
Opinii - Comentariiacum 4 zile

1 septembrie 1939: Germania nazistă atacă Polonia. Începe al Doilea Război Mondial

1 septembrie 1939: Germania nazistă atacă Polonia. Începe al Doilea Război Mondial Invadarea Poloniei din 1939 (numită de polonezi: Războiul...

Copyright © 2004 - 2025 Ziarul Unirea