VIDEO ȘTIREA TA | Așa se întâmplă accidentele! Biciclist, surprins de o cameră de bord în timp ce traversează strada neregulamentar: ,,Tot el comenta ca nu i s-a acordat prioritate”

Așa se întâmplă accidentele! Biciclist, surprins de o cameră de bord în timp ce traversează strada neregulamentar: ,,Tot el comenta ca nu i s-a acordat prioritate”

Camera de bord a unui autoturism a surprins momentul în care un biciclist traversează strada neregulamentar, pe o trecere de pietoni din Alba Iulia.

Șoferul a trimis videoclipul pentru ziarulunirea.ro, alături de un text în care povestește întâmplarea, spunând că el a atras atenția biciclistului, care s-a arătat revoltat din această cauză:

,,I-am atras atenția biciclistului că pe trecerea de pietoni trebuie să coboare data viitoare ca să i se acorde prioritate. Acest individ mi-a comentat ca «unde scrie»? Tot el comenta ca nu i s-a acordat prioritate de către șoferul mașinii gri. Acel șofer oprise crezând ca se dă jos, conform OUG 195/2002. Din păcate nu este un caz singular, din acest motiv sunt multe accidente în ultimele săptămâni”.

Reamintim că, ieri, 27 aprilie 2026, un minor de 12 ani, care circula pe o trotinetă a fost lovit de un autoturism pe Calea Moților.

