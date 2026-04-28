VIDEO ȘTIREA TA | Așa se întâmplă accidentele! Biciclist, surprins de o cameră de bord în timp ce traversează strada neregulamentar: ,,Tot el comenta ca nu i s-a acordat prioritate”
Camera de bord a unui autoturism a surprins momentul în care un biciclist traversează strada neregulamentar, pe o trecere de pietoni din Alba Iulia.
Șoferul a trimis videoclipul pentru ziarulunirea.ro, alături de un text în care povestește întâmplarea, spunând că el a atras atenția biciclistului, care s-a arătat revoltat din această cauză:
,,I-am atras atenția biciclistului că pe trecerea de pietoni trebuie să coboare data viitoare ca să i se acorde prioritate. Acest individ mi-a comentat ca «unde scrie»? Tot el comenta ca nu i s-a acordat prioritate de către șoferul mașinii gri. Acel șofer oprise crezând ca se dă jos, conform OUG 195/2002. Din păcate nu este un caz singular, din acest motiv sunt multe accidente în ultimele săptămâni”.
Citește și: UPDATE FOTO | ACCIDENT la Alba Iulia: Minor de 13 ani, lovit de un autoturism pe Calea Moților, în timp ce traversa pe trotinetă, pe trecerea de pietoni
Reamintim că, ieri, 27 aprilie 2026, un minor de 12 ani, care circula pe o trotinetă a fost lovit de un autoturism pe Calea Moților.
