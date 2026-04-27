FOTO | ACCIDENT la Alba Iulia: Minor de 12 ani, aflat pe trotinetă, lovit de un autoturism pe Calea Moților. Va fi transportat de urgență la spital

Un minor de 12 ani, care se deplasa cu o trotinetă, a fost lovit de un autoturism pe Calea Moților din Alba Iulia, astăzi, 27 aprilie 2026.

În urma incidentului rutier, minorul va fi transportat de urgență la spital. Polițiștii din Alba efectuează cercetări pentru stabilirea împrejurărilor în care s-a produs evenimentul.

,,Traficul rutier este îngreunat pe strada Calea Moților din municipiul Alba Iulia, din cauza unui eveniment rutier. Din primele date, un minor de 12 ani, care se deplasa pe trotinetă, ar fi fost surprins și accidentat de un autoturism. Minorul va fi transportat la spital pentru a-i fi acordate îngrijiri medicale”, potrivit IPJ Alba.

