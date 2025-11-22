Rămâi conectat

UPDATE VIDEO ȘTIREA TA | ACCIDENT rutier GRAV pe autostrada A10, sensul Teiuș – Turda: Două peroane, transportate la spital. Patru autoturisme, implicate

Bogdan Ilea

Publicat

acum 2 ore

în

De

ACCIDENT rutier GRAV pe autostrada A10, sensul Teiuș – Turda: O persoană este încarcerată. Cinci autoturisme, implicate

Patru autoturisme au fost implicate într-un accident rutier petrecut pe A10, sâmbătă, 22 noiembrie, în jurul orei 09:30. 

Din primele informații, patru autoturisme au fost implicate în evenimentul rutier. În acest moment, salvatorii se îndreaptă înspre locul unde s-a petrecut evenimentul rutier. 

Din videoclipul trimis de un cititor Ziarul Unirea, se poate observa cum un autoturism a fost avariat puternic în urma incidentului rutier. 

UPDATE ora 09:52:

Potrivit ISU Alba, detașamentul de pompieri Alba Iulia intervine pentru descarcerare si prim ajutor medical la un accident rutier produs pe autostrada A10, intre Teiuș și Aiud, pe sensul de mers Teiuș – Turda.

Din informațiile preliminare primite de la apelant, în accident ar fi implicate 5 autoturisme, posibil o persoană conștientă, încarcerată.

Salvatorii intervin la această misiune cu: 1 autospecială de descarcerare și 1 ambulanța SMURD TIM.

UPDATE ora 10:06 

Conform ISU Alba, forțele de intervenție au ajuns la locul accidentului.

În accident sunt implicate 4 autoturisme, iar într-unul dintre acestea, o persoană de sex feminin se află încarcerată, conștientă, cooperantă.

Se intervine pentru extragerea persoanei din autoturism.

UPDATE 10:12:

Din accident au rezultat 5 persoane care sunt evaluate medical la locul accidentului, prezentând răni minore.

Persoana încarcerată (blocată) a fost extrasa din autoturism și predată echipajelor medicale pentru evaluare și asistență medicală.

Suplimentar la locul accidentului au fost alocate 2 echipaje SMURD si 1 ambulanță SAJ, a mai transmis ISU Alba.

UPDATE 10:28:

Din cele 5 persoane rănite în accident, 2 persoane vor fi transportate la spital.

