VIDEO ȘTIREA TA | Accident în Alba Iulia: O șoferiță a intrat cu mașina într-un gard, în apropierea intersecției Vasile Alecsandri cu Petru Maior
Accident în Alba Iulia: O șoferiță a intrat cu mașina într-un gard, în apropierea intersecției Vasile Alecsandri cu Petru Maior
Un cititor al ziaruluiunirea.ro a a trimis redacției câteva imagini surprinse imediat după un accident rutier petrecut vineri seara, 28 noiembrie, în jurul orei 17. Incidentul a avut loc la intersecția străzilor Vasile Alecsandri cu Petru Maior din Alba Iulia.
Potrivit informațiilor furnizate de martor, în eveniment a fost implicată o singură mașină. Șoferița ar fi pierdut controlul volanului și a intrat în gardul unui imobil, fără ca în urma impactului să rezulte victime.
Citește și: VIDEO ȘTIREA TA | Drift-uri cu BMW-ul într-o localitate din Alba: Distracție periculoasă noaptea, surprinsă de o cameră de supraveghere
Contactat pentru detalii, reprezentantul IPJ Alba a precizat că, până în acest moment, nu a fost înregistrată nicio sesizare oficială referitoare la acest accident.
