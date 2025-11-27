VIDEO ȘTIREA TA | Drift-uri cu BMW-ul într-o localitate din Alba: Distracție periculoasă noaptea, surprinsă de o cameră de supraveghere

Drift-uri cu BMW-ul într-o localitate din Alba: Distracție periculoasă noaptea, surprinsă de o cameră de supraveghere

Distracție periculoasă pe o șosea dintr-o localitate din județul Alba. Un șofer a fost filmat în timp ce făcea drift-uri cu un BMW la adăpostul nopții.

Un șofer din Alba a fost surprins după lăsarea nopții executând drift-uri periculoase pe o stradă din Pănade, într-un moment în care nu era trafic.

Imaginile au fost publicate pe internet de către o persoană care a filmat întreaga scenă. Pe filmare poate fi observat cum șoferul, după ce își etalează abilitățile de pilot, demarează în trombă fără a ține cont că circulă pe mijlocul drumului.

Autorul postării de pe internet scrie că incidentul a fost surprins pe strada Timotei Cipariu din Pănade: ,,Locul unde teribiliștii își fac prezența noaptea! Probabil sunt următorii care o să ajungă întinși pe marginea șanțului pe jumătate dezbrăcați și cu părinții în genunchi cu lumânări lângă ei!”, scrie acesta pe un grup de Facebook.

Fenomenul, însă nu este unul izolat. Locuitorii din mai multe localități din județ reclamă frecvent astfel de episoade, exasperați în special de zgomotul puternic făcut de mașini, în special în timpul nopții.

