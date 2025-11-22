VIDEO | Stații electrice funcționale la Poșaga, în Munții Apuseni, din 2026: Investiție de 285.000 de euro, finanțată prin PNRR

Stații electrice funcționale într-o comună din Munții Apuseni, din 2026: Investiție de 285.000 de euro, finanțată prin PNRR

O investiție de 285.000 de euro, finanțată prin PNRR, a fost făcută de administrația din comuna Poșaga, Munții Apuseni, pentru a achiziționa două stații de încărcare electrice.

Primarul comunei Poșaga, Aurelia Popa, a explicat pentru Ziarul „Unirea” beneficiile pe care această investiție le va aduce pentru comunitate, dar și pentru eventualii turiști care doresc să viziteze zona: „În prezent, avem doar un microbuz electric în dotarea primăriei, cu care transportăm elevii de la Săgagea și Lunca Arieșului.”

Astfel, încărcarea microbuzului care transportă elevi este unul dintre motivele principale pentru care administrația comunei a optat să achiziționeze cele două stații de încărcare.

Totuși, momentan, ele nu sunt puse în funcțiune din cauza unor probleme cu transformatorul, care urmează să fie schimbat cu unul nou, care să funcționeze fără probleme: „Avem promisiuni că o să ne aloce bani pentru a fi pus un transformator nou, să putem lega ambele stații”, a mai explicat Aurelia Popa.

Prin această achiziție, comuna Poșaga speră să atragă mai mulți turiști care să viziteze zona, oferindu-le o alternativă în plus șoferilor cu mașini electrice: „Vrem să încurajăm și turiștii care vin înspre comuna noastră. Scărița-Belioara, Schitul, un izvor de apă și foarte multe alte zone frumoase care pot fi vizitate. Încurajăm, cu stațiile, să vină turiști, că și la Poșaga pot să-și încarce electric mașinile”, a explicat primărița.

Până acum, microbuzul școlar, cât și ceilalți proprietari de astfel de autoturisme din comună, erau nevoiți să parcurgă un drum mai lung pentru a ajunge la o stație de încărcare, precum cele din Turda sau Sălciua. Edilul din Poșaga estimează că până în 2026, în lunile februarie-martie, ambele stații vor fi puse în funcțiune și vor putea fi folosite.

