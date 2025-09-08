VIDEO | Start de 10 în anul școlar 2025-2026 la Colegiul Economic „Dionisie Pop Marțian” Alba Iulia
Start de 10 în anul școlar 2025-2026 la Colegiul Economic „Dionisie Pop Marțian” Alba Iulia
Luni, 8 septembrie 2025, de la ora 10.00, a avut loc, în curtea unității școlare, deschiderea festivă a anului de învățământ 2025-2026 la Colegiul Economic „Dionisie Pop Marțian” Alba Iulia.
Se poate spune astfel că, nu doar simbolic, startul noului an școlar a fost de 10 de la colegiul economic albaiulian.
Conducerea colegiului a evidențiat în cadrul festivătății că promovabilitatea la Bacalaureat a fost de 98% în anul școlar anterior, felicitând albsolvenții din Promoția 2025.
Unitatea școlară s-a înființat în 1974 în anul și a purtat numele de Liceul Economic Alba Iulia.
Unitatea a avut profilul comerț și alimentație publică, ulterior adăugându–se profilul finanțe contabilitate.
De-a lungul timpului, numele instituției s-a schimbat de mai multe ori, în momentul de fată numindu-se Colegiul Economic „Dionisie Pop Marțian”, în memoria marelui statistician originar din județul Alba.
Pentru judeţul Alba, liceul cu profil economic din Alba Iulia a devenit în timp o unitate reprezentativă, în sensul că de la înfiinţare a asigurat tot necesarul de cadre de specialitate pentru toate formele de învăţământ.
