Video | Spitalul Municipal Blaj, transformat prin investiții în eficiență energetică făcute fără ca vreo secție a unității medicale să-și întrerupă activitatea: „O lucrare de nota între 9,50 și 10”

Spitalul Municipal Blaj, transformat prin investiții în eficiență energetică făcute fără ca vreo secție a unității medicale să-și întrerupă activitatea: „O lucrare de nota între 9,50 și 10”

Primăria Municipiului Blaj a recepționat oficial lucrările de eficientizare energetică ale Spitalului Municipal, a anunțat vineri, 21 august 2026, primarul Gheorghe Valentin Rotar.

Proiectul, finanțat prin Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR), a avut o valoare totală de 18.147.000 lei, din care aproximativ 600.000 lei au reprezentat cheltuieli neeligibile acoperite direct din bugetul local.

Proiectul a presupus intervenții de anvergură asupra clădirilor spitalului:

*Izolarea termică: Aplicarea unui strat de vată minerală de 20 cm la exterior, precum și izolarea soclului și a podului.

*Acoperișul și utilitățile: Înlocuirea completă a învelitoarei acoperișului și schimbarea rețelelor de alimentare cu energie electrică.

*Sistemul de încălzire și energie verde: Regândirea și modernizarea sistemului de încălzire, alături de instalarea unui sistem de panouri solare cu o capacitate de 250 kW.

„Este o lucrare finalizată la un nivel între 9.50 și 10. O lucrare foarte, foarte complexă ajunsă la finalizare. Pot să spun acum că Spitalul Municipal Blaj, din punct de vedere al condițiilor administrative și hoteliere, arată ca un spital european”, a precizat primarul Blajului.

„A fost o lucrare foarte grea, care s-a desfășurat în condițiile în care nicio secție, nicio specialitate a spitalului nu și-a întrerupt activitatea. În această perioadă de 2 ani de zile, toate specializările spitalului au funcționat aproape normal, 90-95%, cu mici modificări. Acesta este un lucru și o performanță administrativă”, a mai spus edilul din „Mica Romă”.

Pe lângă infrastructura fizică, administrația locală are în vedere completarea schemei de personal și atragerea de noi medici pe specialități deficitare, cum ar fi neurologia sau pediatria, precum și asigurarea gărzilor.

Secțiune Știri sub articolul principal