VIDEO | Bărbat din Valea Lungă, reținut de polițiști după ce a încălcat ordinul de protecție: S-a apropiat de imobilul în care locuiește fosta sa soție și i-a transmis amenințări prin fiica lor

Bărbat din Valea Lungă, reținut de polițiști după ce a încălcat ordinul de protecție: S-a apropiat de imobilul în care locuiește fosta sa soție și i-a transmis amenințări prin fiica lor

Un bărbat din Valea Lungă a fost reținut de polițiști după ce a încălcat ordinul de protecție. Acesta s-a apropiat de imobilul în care locuiește fosta sa soție și i-a transmis amenințări prin fiica lor.

Potrivit IPJ Alba, la data de 5 octombrie 2026, polițiștii Secției 5 de Poliție Rurală Blaj au luat măsura reținerii, pentru 24 de ore, față de un bărbat, în vârstă de 48 de ani, din localitatea Valea Lungă, cercetat pentru încălcarea măsurilor dispuse prin ordinul de protecție și amenințare.

Din cercetări a reieșit că, în după-amiaza zilei de 4 octombrie 2026, bărbatul s-ar fi apropiat de imobilul în care locuiește fosta sa soție, în vârstă de 38 de ani, iar în cursul zilei de 2 octombrie 2026, ar fi contactat-o telefonic pe fiica sa pentru a-i transmite fostei sale soții amenințări de natură să-i creeze acesteia o stare de temere. Astfel, bărbatul ar fi încălcat măsurile dispuse prin ordinul de protecție, emis de către Judecătoria Blaj, la data de 21 septembrie 2026.

În cursul zilei de azi, 6 octombrie 2026, bărbatul va fi prezentat Parchetului de pe lângă Judecătoria Blaj, în vederea dispunerii măsurilor legale.

Cercetările sunt continuate sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de încălcarea măsurilor dispuse prin ordinul de protecție și amenințarea.

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