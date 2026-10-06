A provocat un scandal într-un magazin din Câmpeni și a amenințat vânzătoarea cu moartea: Femeie de 39 de ani, reținută de polițiști

O femeie de 39 de ani a fost reținută de polițiști după ce a provocat un scandal într-un magazin din Câmpeni și a amenințat vânzătoarea cu moartea.

Potrivit IPJ Alba, la data de 5 octombrie 2026, polițiștii din orașul Câmpeni au luat măsura reținerii, pentru 24 de ore, față de o femeie, în vârstă de 39 de ani, din orașul Câmpeni, cercetată pentru săvârșirea infracțiunii de amenințarea.

În după-amiaza zilei de 5 octombrie 2026, polițiștii au fost sesizați, prin SNUAU 112, de către o femeie, în vârstă de 47 de ani, cu privire la faptul că, în incinta magazinului pe care îl deține, se află o persoană agresivă.

Din cercetări a reieșit că, ieri, 5 octombrie 2026, în jurul orei 17.00, femeia, în vârstă de 39 de ani, ar fi intrat în magazin și le-ar fi adresat, fără motiv, amenințări cu acte de violență și cu moartea unor angajate și femeii, în vârstă de 47 de ani, provocându-le acestora o stare de temere.

Polițiștii i-au aplicat femeii, în vârstă de 47 de ani, formularul de evaluare a riscului, rezultând risc iminent, context în care au fost întrunite condițiile pentru emiterea ordinului de protecție provizoriu, pentru o perioadă de 5 zile, femeii, în vârstă de 39 de ani, fiindu-i interzis să se apropie de femeia, în vârstă de 47 de ani, și de magazinele pe care aceasta le deține.

Celorlalte persoane le-a fost înmânat formularul privind emiterea ordinului de protecție, pentru a-l depune la instanța de judecată, în cazul în care vor considera că este necesar, întrucât acestea au refuzat să completeze cererea privind emiterea unui ordin de protecție provizoriu.

Cercetările sunt continuate, sub supravegherea și coordonarea procurorului de caz din cadrul unității de parchet competente, sub aspectul săvârșirii infracțiunii de amenințarea.

Informații de background:

La data de 1 octombrie 2026, polițiștii din orașul Câmpeni au luat măsura reținerii, pentru 24 de ore, față de o femeie, în vârstă de 39 de ani, din orașul Câmpeni, cercetată pentru săvârșirea infracțiunii de tulburarea ordinii și liniștii publice.

Din cercetări a reieșit că, în seara zilei de 30 septembrie 2026, femeia ar fi intrat într-un magazin aflat pe raza orașului Câmpeni, unde ar fi încercat să o lovească pe o angajată, în vârstă de 28 de ani, fiind oprită de două angajate ale magazinului. Femeia, în vârstă de 39 de ani, prin comportamentul manifestat, ar fi tulburat ordinea și liniștea publică, provocând indignarea persoanelor prezente.

Cercetările sunt continuate, sub supravegherea și coordonarea procurorului de caz din cadrul unității de parchet competente, sub aspectul săvârșirii infracțiunii de tulburarea ordinii și liniștii publice.

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