George Simion pune presiune pe PSD: „Nicuşor Dan trebuie suspendat!” AUR cere parlamentarilor să semneze pentru demersul de suspendare

Preşedintele AUR, George Simion, intensifică presiunea asupra parlamentarilor PSD în tentativa de a strânge numărul necesar de semnături pentru suspendarea preşedintelui Nicuşor Dan. Liderul AUR anunţă că va pune la dispoziţia parlamentarilor social-democraţi tabelul pentru semnături şi îşi îndeamnă susţinătorii să le solicite, la rândul lor, sprijinul pentru iniţiativă.

„Nicuşor Dan trebuie suspendat! Azi ofer tuturor parlamentarilor PSD tabelul pentru semnături. Scrieţi-le şi voi să semneze şi să deblocăm Ţara!”, a transmis, marţi, 6 octombrie 2026, George Simion pe Facebook.

AUR organizează, marţi, 6 octombrie 2026, de la ora 12.00, o conferinţă de presă în faţa sălii de plen a Camerei Deputaţilor, în contextul în care opoziţia încearcă de mai multe luni să adune semnăturile necesare pentru declanşarea procedurii de suspendare a şefului statului.

Potrivit platformei lansate de AUR, suspend.ro, până în prezent 119 parlamentari şi-ar fi exprimat susţinerea pentru suspendarea preşedintelui, în condiţiile în care pentru iniţierea procedurii sunt necesare 155 de semnături.

Conform articolului 95 din Constituţie, preşedintele României poate fi suspendat din funcţie în cazul săvârşirii unor fapte grave prin care sunt încălcate prevederile Constituţiei. Propunerea de suspendare trebuie iniţiată de cel puţin o treime din numărul deputaţilor şi senatorilor, iar dacă este aprobată de Parlament, în cel mult 30 de zile trebuie organizat un referendum pentru demiterea preşedintelui.

Demersul AUR vine într-un moment de tensiune politică accentuată. Cu o zi înainte, George Simion anunţa că mandatul parlamentarilor partidului este să ceară organizarea de alegeri anticipate.

Ulterior desemnării lui Luca Niculescu pentru formarea Guvernului, liderul AUR l-a catalogat drept „tot o marionetă” şi a anunţat că propunerea sa va primi „zero voturi de la AUR”.

La rândul său, liderul senatorilor AUR, Petrişor Peiu, a declarat că parlamentarii formaţiunii nu vor participa la vot şi s-a arătat convins că Executivul propus de Niculescu nu va obţine voturile necesare în Parlament.

Ţinta politică a lui Simion este acum PSD. Liderul AUR încearcă să atragă parlamentarii social-democraţi în demersul de suspendare, după ce Nicuşor Dan a refuzat desemnarea lui Sorin Grindeanu pentru funcţia de premier, deşi acesta fusese singura propunere avansată de partidele participante la consultările de luni de la Palatul Cotroceni.

Miza este una dublă pentru AUR: blocarea formulei guvernamentale propuse şi forţarea unei confruntări politice directe cu preşedintele Nicuşor Dan.

sursa: News.ro

foto: arhivă

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