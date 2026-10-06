George Simion pune presiune pe PSD: „Nicuşor Dan trebuie suspendat!” AUR cere parlamentarilor să semneze pentru demersul de suspendare
George Simion pune presiune pe PSD: „Nicuşor Dan trebuie suspendat!” AUR cere parlamentarilor să semneze pentru demersul de suspendare
Preşedintele AUR, George Simion, intensifică presiunea asupra parlamentarilor PSD în tentativa de a strânge numărul necesar de semnături pentru suspendarea preşedintelui Nicuşor Dan. Liderul AUR anunţă că va pune la dispoziţia parlamentarilor social-democraţi tabelul pentru semnături şi îşi îndeamnă susţinătorii să le solicite, la rândul lor, sprijinul pentru iniţiativă.
„Nicuşor Dan trebuie suspendat! Azi ofer tuturor parlamentarilor PSD tabelul pentru semnături. Scrieţi-le şi voi să semneze şi să deblocăm Ţara!”, a transmis, marţi, 6 octombrie 2026, George Simion pe Facebook.
AUR organizează, marţi, 6 octombrie 2026, de la ora 12.00, o conferinţă de presă în faţa sălii de plen a Camerei Deputaţilor, în contextul în care opoziţia încearcă de mai multe luni să adune semnăturile necesare pentru declanşarea procedurii de suspendare a şefului statului.
Potrivit platformei lansate de AUR, suspend.ro, până în prezent 119 parlamentari şi-ar fi exprimat susţinerea pentru suspendarea preşedintelui, în condiţiile în care pentru iniţierea procedurii sunt necesare 155 de semnături.
Conform articolului 95 din Constituţie, preşedintele României poate fi suspendat din funcţie în cazul săvârşirii unor fapte grave prin care sunt încălcate prevederile Constituţiei. Propunerea de suspendare trebuie iniţiată de cel puţin o treime din numărul deputaţilor şi senatorilor, iar dacă este aprobată de Parlament, în cel mult 30 de zile trebuie organizat un referendum pentru demiterea preşedintelui.
Demersul AUR vine într-un moment de tensiune politică accentuată. Cu o zi înainte, George Simion anunţa că mandatul parlamentarilor partidului este să ceară organizarea de alegeri anticipate.
Ulterior desemnării lui Luca Niculescu pentru formarea Guvernului, liderul AUR l-a catalogat drept „tot o marionetă” şi a anunţat că propunerea sa va primi „zero voturi de la AUR”.
La rândul său, liderul senatorilor AUR, Petrişor Peiu, a declarat că parlamentarii formaţiunii nu vor participa la vot şi s-a arătat convins că Executivul propus de Niculescu nu va obţine voturile necesare în Parlament.
Ţinta politică a lui Simion este acum PSD. Liderul AUR încearcă să atragă parlamentarii social-democraţi în demersul de suspendare, după ce Nicuşor Dan a refuzat desemnarea lui Sorin Grindeanu pentru funcţia de premier, deşi acesta fusese singura propunere avansată de partidele participante la consultările de luni de la Palatul Cotroceni.
Miza este una dublă pentru AUR: blocarea formulei guvernamentale propuse şi forţarea unei confruntări politice directe cu preşedintele Nicuşor Dan.
sursa: News.ro
foto: arhivă
Secțiune Știri sub articolul principal
Știri recente din categoria Actualitate
Tichete de creșă, în valoare de 770 de lei din octombrie 2026: Noile sume stabilite pentru angajați
Tichete de creșă, în valoare de 770 de lei din octombrie 2026: Noile sume stabilite pentru angajați Angajații din România care primesc tichete de creșă trebuie să aibă în vedere noile valori stabilite pentru a doua jumătate a anului 2026. Pentru tichetele de creșă, ordinul publicat în Monitorul Oficial stabilește că valoarea de 770 de […]
Cine este Luca Niculescu, desemnat pentru funcția de premier de Nicușor Dan: Fost jurnalist și fost președinte al Grupului Ambasadorilor Francofoni din Franța
Cine este Luca Niculescu, desemnat pentru funcția de premier de Nicușor Dan: Fost jurnalist și fost președinte al Grupului Ambasadorilor Francofoni din Franța Diplomatul Luca Niculescu a fost desemnat, luni seara, pentru funcția de prim-ministrul, de către Nicușor Dan, la finalul consultărilor cu partidele și formațiunile politice parlamentare. Ambasador extraordinar și plenipotențiar al României în […]
Călin Georgescu, scos marți din Arestul Central pentru noi audieri. Și soția sa a ajuns la DIICOT: Susținătorii au întâmpinat-o cu urale și au scandat „Cristela Georgescu este Prima Doamnă”
Călin Georgescu, scos marți din Arestul Central pentru noi audieri. Și soția sa a ajuns la DIICOT: Susținătorii au întâmpinat-o cu urale și au scandat „Cristela Georgescu este Prima Doamnă” Fostul candidat Călin Georgescu a fost scos marți dimineața din Arestul Central și dus la sediul DIICOT, unde au loc percheziții informatice asupra dispozitivelor electronice […]
Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII
Actualitate
George Simion pune presiune pe PSD: „Nicuşor Dan trebuie suspendat!” AUR cere parlamentarilor să semneze pentru demersul de suspendare
George Simion pune presiune pe PSD: „Nicuşor Dan trebuie suspendat!” AUR cere parlamentarilor să semneze pentru demersul de suspendare Preşedintele...
Tichete de creșă, în valoare de 770 de lei din octombrie 2026: Noile sume stabilite pentru angajați
Tichete de creșă, în valoare de 770 de lei din octombrie 2026: Noile sume stabilite pentru angajați Angajații din România...
Știrea Zilei
Trotuare de-a lungul DN67C-Transalpina, într-un sat din Alba: Traseele actuale ale străzilor, refăcute pentru a asigura condiții mai bune de circulație
Trotuare de-a lungul DN67C-Transalpina, într-un sat din Alba: Traseele actuale ale străzilor, refăcute pentru a asigura condiții mai bune de...
Video | Aproape toate insulele ecologice digitalizate din Alba Iulia nu mai funcționează! Motivul: acumulatorii au fost furați. Ce spun autoritățile
Aproape toate insulele ecologice digitalizate din Alba Iulia nu mai funcționează! Motivul: acumulatorii au fost furați. Ce spun autoritățile Aproape...
Curier Județean
A provocat un scandal într-un magazin din Câmpeni și a amenințat vânzătoarea cu moartea: Femeie de 39 de ani, reținută de polițiști
A provocat un scandal într-un magazin din Câmpeni și a amenințat vânzătoarea cu moartea: Femeie de 39 de ani, reținută...
VIDEO | Bărbat din Valea Lungă, reținut de polițiști după ce a încălcat ordinul de protecție: S-a apropiat de imobilul în care locuiește fosta sa soție și i-a transmis amenințări prin fiica lor
Bărbat din Valea Lungă, reținut de polițiști după ce a încălcat ordinul de protecție: S-a apropiat de imobilul în care...
Politică Administrație
Reconstrucția clasei politice la Alba: Partidul CRED și-a ales conducerea județeană sub coordonarea Secretarului General Liviu Iane
Reconstrucția clasei politice la Alba: Partidul CRED și-a ales conducerea județeană sub coordonarea Secretarului General Liviu Iane Bastionul suveranității și...
Foto | Municipiul Sebeș, parteneriat educațional cu Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia
Municipiul Sebeș, parteneriat educațional cu Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia Marți, 29 septembrie 2026, Primăria Municipiului Sebeș a...
Opinii Comentarii
2 octombrie 2026: Dan Spătaru, „Regele aplauzelor”, ar fi împlinit astăzi 87 de ani
2 octombrie 2026: Dan Spătaru, „Regele aplauzelor”, ar fi împlinit astăzi 87 de ani Pe 2 octombrie 1939 s-a născut...
NOSTALGIA revine la Cluj-Napoca. „Balul Bobocilor” transformă BT Arena într-o uriașă petrecere Retro-Disco-Future
NOSTALGIA revine la Cluj-Napoca. „Balul Bobocilor” transformă BT Arena într-o uriașă petrecere Retro-Disco-Future, în 31 octombrie NOSTALGIA revine în această...