VIDEO | Spital mobil la Poșaga, pentru vârstnicii din Apuseni: Bunici au fost transportați cu mașinile de voluntari și au fost consultați de 10 medici din Cluj

Spital mobil la Poșaga, pentru vârstnicii din Apuseni: Bunici au fost transportați cu mașinile de voluntari și au fost consultați de 10 medici din Cluj
Vârstnicii din Apuseni au beneficiat în acest weekend de consultații și analize gratuite, în spitalul mobil amenajat la Poșaga, în incinta Căminului Cultural, sub sloganul ,,Sănătatea bunicilor, prioritatea noastră”.
Organizatorul evenimentului a fost Roxana Căpușan, cu sprijinul Primăriei Poșaga, iar clădirea Căminului Cultural a fost gazda spitalului mobil unde bunicii au putut să își verifice starea sănătății la unul dintre cei 10 medici veniți de la Cluj. Pacienții au beneficiat de analize gratuite, consultații, stomatologie și medicamente.
Bătrâneii din cătunele îndepărtate au fost transportați la Poșaga cu mașinile voluntarilor, iar printre ei s-a numărat bine-nțeles și Vasi, bărbatul din Brașov care se dedică trup și suflet locuitorilor din Apuseni ajunși la vârsta senectuții și sunt, în multe cazuri, singuri pe lume.
,,Edilul de la Poșaga se implică mult în bunăstarea oamenilor, colaborăm de ceva ani. Am adus bătrânii din munți la control, și ieri și astăzi, la spitalul mobil de la Poșaga, în Apuseni și așteptăm ca și alți primari să fie deschiși la colaborare cum este doamna primar Aurelia Popa”, a declarat brașoveanul pentru ziarulunirea.ro.
Datorită relației frumoase pe care Vasi o are cu bunicii din Apuseni, i-a fost destul de ușor să îi convingă să meargă la medic, deși la început unii au fost reticenți la ideea de a pleca de acasă: ,,Am convingerea că plimbarea și atenția primită din partea medicilor și a organizatorilor, Ruxandra Căpușan și Roxana Contraș, le-a descrețit frunțile împovărate de ani și griji, și chiar și sănătatea.
,,Nea Mihai, unul din bunicii pe care îi vizitez și ajut cât de des pot, l-am văzut foarte reticent la ideea de spital, dar pe drum s-a liniștit și mi-a povestit că s-ar însura cu o femeie mai tânără cu vreo 30 ani decât el, care urmează să împlinească 83 de ani”, spune râzând Vasi.
Pe lângă îngrijirile medicale și analizele gratuite, vârstnicii Apusenilor au primit și de-ale gurii, pentru a rezista mai ușor zilei, unii venind de la distanțe destul de mari.
