Curier Județean

ACCIDENT în Alba Iulia: Motociclist de 69 de ani rănit, după ce a fost lovit de o mașină pe șoseaua de centură, la intersecția cu strada Mărășești

Ioana Oprean

Publicat

acum 34 de minute

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ACCIDENT în Alba Iulia: Motociclist de 69 de ani rănit, după ce a fost lovit de o mașină pe șoseaua de centură, la intersecția cu strada Mărășești

Un accident rutier a avut loc duminică pe șoseaua de centură a municipiului Alba Iulia. Un motociclist de 69 de ani a fost rănit după ce a fost lovit de o mașină la intersecția cu strada Mărășești.

Potrivit IPJ Alba, la data de 7 iunie 2026, polițiștii Biroului Rutier Alba Iulia au fost sesizați, prin SNUAU 112, cu privire la producerea unui accident rutier, pe șoseaua de centură a municipiului Alba Iulia.

Din verificările efectuate de polițiștii deplasați la fața locului, a reieșit că un bărbat, în vârstă de 47 de ani, din municipiul Blaj, în timp ce conducea un autoturism, pe sensul de mers Sebeș- Teiuș, la intersecția cu strada Mărășești, a intrat în coliziune cu o motocicletă condusă de un bărbat, în vârstă de 69 de ani, din Alba Iulia.

În urma accidentului, bărbatul de 69 de ani a suferit leziuni corporale ușoare.

Cei doi bărbați au fost testați cu aparatul etilotest, rezultatele fiind negative.

Cercetările sunt continuate sub aspectul săvârșirii infracțiunii de vătămare corporală din culpă.

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