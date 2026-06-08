VIDEO | Bărbat din Blaj, REȚINUT: S-a urcat la volan cu permisul anulat și ,,beat mangă”. Este cercetat de polițiști

Bărbat din Blaj, REȚINUT: S-a urcat la volan cu permisul anulat și ,,beat mangă”. Este cercetat de polițiști

Un bărbat, de 32 de ani din Blaj, a fost reținut după ce a condus băut pe strada Aron Pumnul din oraș. Oamenii legii au constatat că avea și permisul de conducere anulat.

Conform IPJ Alba, la data de 7 iunie 2026, în jurul orei 19.20, polițiștii de ordine publică din Blaj au oprit, pentru control, pe strada Aron Pumnul, din municipiul Blaj, un autoturism condus de un bărbat, în vârstă de 32 de ani, din municipiu.

Din verificările efectuate de polițiști, a reieșit că bărbatul are permisul de conducere anulat, iar în urma testării acestuia cu aparatul etilometru, a rezultat valoarea de 0,79 mg/litru alcool pur în aerul expirat, fiind condus la spital, pentru stabilirea alcoolemiei.

Față de bărbat, polițiștii au luat măsura reținerii, pentru 24 de ore, urmând ca în cursul zilei de azi, 8 iunie 2026, să fie prezentat Parchetului de pe lângă Judecătoria Blaj, pentru dispunerea măsurilor legale.

Cercetările sunt continuate sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de conducerea unui vehicul sub influența băuturilor alcoolice și conducerea unui vehicul fără permis de conducere.

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