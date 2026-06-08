Curier Județean

VIDEO | Inconștiență la Sebeș: Un bărbat a ajuns cu mașina într-un gard după ce a condus băut și fără carnet. A fost reținut de polițiști

Bogdan Ilea

Publicat

acum 23 de minute

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Inconștiență la Sebeș: Un bărbat a ajuns cu mașina într-un gard după ce a condus băut și fără carnet. A fost reținut de polițiști 

Un bărbat, de 49 de ani, din Sebeș, a provocat un accident rutier atunci când, pe strada Pădurenilor, ar fi pierdut controlul asupra direcției de deplasare și a intrat într-un gard.

Oamenii legii au descoperit că bărbatul nu deține permis de conducere pentru nicio categorie de vehicule și era băut la volan. A fost reținut de polițiști.

Conform IPJ Alba, la data de 7 iunie 2026, polițiștii din cadrul Poliției Municipiului Sebeș au fost sesizați, prin SNUAU 112, cu privire la producerea unui eveniment rutier, pe raza municipiului.

Polițiștii deplasați la fața locului au constatat faptul că un bărbat, în vârstă de 49 de ani, din municipiul Sebeș, în timp ce conducea un autoturism, pe strada Pădurenilor, din municipiu, ar fi pierdut controlul asupra direcției de deplasare, intrând în coliziune cu gardul unui imobil.

În urma evenimentului, au rezultat doar pagube materiale.

Bărbatul a fost testat cu aparatul etilometru, rezultând valoarea de 0,89 mg/litru alcool pur în aerul expirat, fiind condus la spital, pentru stabilirea alcoolemiei.

Totodată, din verificările efectuate de polițiști, a reieșit că bărbatul nu deține permis de conducere pentru nicio categorie de vehicule.

Polițiștii au luat măsura reținerii, pentru 24 de ore, față de bărbatul de 49 de ani, urmând să fie prezentat Parchetului de pe lângă Judecătoria Sebeș, pentru dispunerea măsurilor legale.

Cercetările sunt continuate sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de conducerea unui vehicul sub influența băuturilor alcoolice și conducerea unui vehicul fără permis de conducere.

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