VIDEO | Bonnie Tyler împlinește 75 de ani: 12 ani de la concertul-eveniment susținut de celebra artistă la Alba Iulia

Bonnie Tyler împlinește 75 de ani: 12 ani de la concertul-eveniment susținut de celebra artistă la Alba Iulia

Cântăreața Bonnie Tyler împlinește luni, 8 iunie 2026, 75 de ani. Ea continuă să domine lumina reflectoarelor cu aceeași energie puternică care i-a definit cariera cu zeci de ani în urmă. Fiind una dintre cele mai durabile și recunoscute voci ale muzicii, ea rămâne o forță a naturii, făcând o punte perfectă între rădăcinile sale rock legendare și un sunet vibrant și modern, scrie Agerpres.

În urmă cu aproape 12 ani, în 23 iunie 2014, celebra artistă a susținut un concert-eveniment la Alba Iulia. Memorabilul concert al lui Bonnie Tyler de la „Sărbătoarea Muzicii” de la Alba Iulia a fost filmat cu o dronă de la peste 200 de metri înălţime, iar imaginile sunt spectaculoase. Cetatea Alba Carolina plină cu mii de oameni la un astfel de eveniment arăta extraordinar.

Peste 12.000 de oameni au venit să o vadă şi să o asculte live pe Bonnie Tyler.

De-a lungul carierei sale bogate, Bonnie Tyler a sfidat constant așteptările. De la primele sale hituri revoluționare, ‘Lost in France’ și ‘It’s a Heartache’, până la succesul monumental al albumului ‘Faster Than the Speed of Night’, ea și-a înscris numele în istoria muzicii. Devenind prima artistă britanică care a debutat pe primul loc în UK Albums Chart, Bonnie Tyler nu a doborât doar recorduri, ci a și stabilit un nou standard.

Rămâne singura artistă galeză care a ajuns pe locul 1 în UK Singles Chart. Piese de referință precum ‘Total Eclipse of the Heart’ și ‘Holding Out for a Hero’ rămân la fel de îndrăgite astăzi ca în ziua în care au fost lansate, răsunând de-a lungul generațiilor de fani din întreaga lume, menționează site-ul său oficial.

După succesul avut cu piesa ‘Yes I Can’, compusă de Bill DiLuigi și Hannah McNeil din Nashville, Bonnie a dovedit că focul ei creativ arde mai tare ca niciodată. Această piesă, care a avut premiera în fața unui public numeros în cadrul spectacolului european Silvester-Schlagerboom, a servit ca o amintire puternică a rezistenței și determinării sale.

Bonnie Tyler, al cărei nume real este Gaynor Hopkins, s-a născut pe 8 iunie 1951, în Skewen, Neath, Țara Galilor. A crescut într-o familie unită, în care muzica juca un rol important. Tatăl ei a lucrat ca miner și a servit în al Doilea Război Mondial, în timp ce mama ei era o casnică pasionată de operă.

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