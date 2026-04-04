VIDEO | Șoferul care s-a răsturnat cu autobuzul între Cergău și Roșia de Secaș, REȚINUT: Era „beat mangă”

Șoferul care s-a răsturnat cu autobuzul între Cergău și Roșia de Secaș, REȚINUT: Era „beat mangă”

La data de 3 aprilie 2026, polițiștii din cadrul Poliției Municipiului Blaj au luat măsura reținerii, pentru 24 de ore, față de un bărbat, în vârstă de 37 de ani, din localitatea Cergău Mare.

Acesta va fi prezentat Parchetului de pe lângă Judecătoria Blaj, pentru dispunerea măsurilor legale.

Potrivit IPJ Alba, la data de 30 martie 2026, în jurul orei 22.30, Poliția Municipiului Blaj a fost sesizată, prin SNUAU 112, cu privire la faptul că, pe DJ 107, în afara localității Cergău Mare, a avut loc un eveniment rutier soldat cu victime.

Polițiștii rutieri s-au deplasat la fața locului și au constatat faptul că un bărbat, în vârstă de 37 de ani, din localitatea Cergău Mare, în timp ce conducea un autobuz, pe DJ 107, la kilometrul 38+710 metri, pe direcția de mers Cergău – Roșia de Secaș, pe un sector de drum în curbă, ar fi pierdut controlul asupra direcției de mers și s-a răsturnat în afara părții carosabile.

În momentul producerii evenimentului rutier, conducătorul auto se afla singur în autobuz.

În urma testării bărbatului, cu aparatul alcooltest, a rezultat valoarea de 1,12 mg/litru alcool pur în aerul expirat, motiv pentru care a fost condus la spital în vederea stabilirii alcoolemiei.

Bărbatul a suferit leziuni corporale ușoare, fiindu-i acordate îngrijiri medicale la Spitalul Municipal Blaj.

Cercetările sunt continuate sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de vătămare corporală din culpă și conducerea unui vehicul sub influența băuturilor alcoolice.

video: IPJ Alba

