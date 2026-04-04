VIDEO | Șoferul care s-a răsturnat cu autobuzul între Cergău și Roșia de Secaș, REȚINUT: Era „beat mangă”

Ştirea zilei

Ioana Oprean

Publicat

acum 2 zile

în

De

Șoferul care s-a răsturnat cu autobuzul între Cergău și Roșia de Secaș, REȚINUT: Era „beat mangă”

La data de 3 aprilie 2026, polițiștii din cadrul Poliției Municipiului Blaj au luat măsura reținerii, pentru 24 de ore, față de un bărbat, în vârstă de 37 de ani, din localitatea Cergău Mare.

Acesta va fi prezentat Parchetului de pe lângă Judecătoria Blaj, pentru dispunerea măsurilor legale.

Potrivit IPJ Alba, la data de 30 martie 2026, în jurul orei 22.30, Poliția Municipiului Blaj a fost sesizată, prin SNUAU 112, cu privire la faptul că, pe DJ 107, în afara localității Cergău Mare, a avut loc un eveniment rutier soldat cu victime.

Polițiștii rutieri s-au deplasat la fața locului și au constatat faptul că un bărbat, în vârstă de 37 de ani, din localitatea Cergău Mare, în timp ce conducea un autobuz, pe DJ 107, la kilometrul 38+710 metri, pe direcția de mers Cergău – Roșia de Secaș, pe un sector de drum în curbă, ar fi pierdut controlul asupra direcției de mers și s-a răsturnat în afara părții carosabile.

În momentul producerii evenimentului rutier, conducătorul auto se afla singur în autobuz.

În urma testării bărbatului, cu aparatul alcooltest, a rezultat valoarea de 1,12 mg/litru alcool pur în aerul expirat, motiv pentru care a fost condus la spital în vederea stabilirii alcoolemiei.

Bărbatul a suferit leziuni corporale ușoare, fiindu-i acordate îngrijiri medicale la Spitalul Municipal Blaj.

Cercetările sunt continuate sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de vătămare corporală din culpă și conducerea unui vehicul sub influența băuturilor alcoolice.

video: IPJ Alba

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe  GOOGLE ȘTIRI

Ultimele știri publicate în Ziarul Unirea

Alte articole etichetate cu:

Știri recente din categoria Ştirea zilei

Ştirea zilei

Cosmin Nicolae Oltean, noul director interimar al Camerei de Conturi Alba: Are aproape 3 decenii de experiență în finanțe

Ioana Oprean

Publicat

acum 10 ore

în

5 aprilie 2026

De

Cosmin Nicolae Oltean, noul director interimar al Camerei de Conturi Alba: Are aproape 3 decenii de experiență în finanțe Economistul Cosmin Nicolae Oltean (51 de ani) este noul director interimar al Camerei de Conturi Alba, începând de miercuri, 1 aprilie 2026, înlocuind-o pe Theodora Oprean-Crașoveanu. Cosmin Nicolae Oltean este din Cugir, a absolvit în anul […]

Ştirea zilei

ANGAJĂRI la STAT 2026: Posturi vacante în instituții din Alba, la data de 5 aprilie 2026. Calendarul examenelor și condițiile de înscriere la CONCURS

Ioana Oprean

Publicat

acum 21 de ore

în

5 aprilie 2026

De

ANGAJĂRI la STAT 2026: Posturi vacante în instituții din Alba, la data de 5 aprilie 2026. Calendarul examenelor și condițiile de înscriere la CONCURS Mai multe instituţii publice din Alba anunță posturi vacante la data de 5 aprilie 2026 și organizează concursuri în următoarea perioadă. Pentru ocuparea posturilor, candidaţii trebuie să îndeplinească anumite condiţii, privind […]

Ştirea zilei

Supărați că Direcția Silvică are sediul la Alba, hunedorenii au făcut plângere împotriva hotărârii de Guvern: „Nu ne lăsăm"

Ioana Oprean

Publicat

acum o zi

în

4 aprilie 2026

De

Supărați că Direcția Silvică are sediul la Alba, hunedorenii au făcut plângere împotriva hotărârii de Guvern Consiliul Judeţean (CJ) Hunedoara a început demersurile oficiale prin care contestă Hotărârea de Guvern 123/2026 referitoare la reorganizarea Regiei Naţionale a Pădurilor (RNP) – Romsilva, apreciind că trecerea Direcţiei Silvice Hunedoara în subordinea unei noi structuri, cu sediul în […]

