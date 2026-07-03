3 iulie 2026 | Cod Portocaliu de furtuni în Alba și alte județe: Anunțul de ultimă oră al meteorologilor

Cod Portocaliu de furtuni în Alba și alte județe: Anunțul de ultimă oră al meteorologilor

Județul Alba și alte zone din țară sunt vineri, 3 iulie 2026, sub incidența unei atenționări meteo Cod Portocaliu de furtuni.

Atenționarea este în vigoare în intervalul orar 10.00-17.00.

COD PORTOCALIU

*Interval de valabilitate: 3 iulie, ora 12 – 3 iulie, ora 17



*Fenomene vizate: averse torențiale importante cantitativ, vijelii puternice, grindină de medii dimensiuni, frecvente descărcări electrice



*Zone avertizate: sudul și estul Transilvaniei și zona Carpaților Orientali și Meridionali

În sudul și estul Transilvaniei și în zona Carpaților Orientali și Meridionali vor fi perioade cu instabilitate atmosferică accentuată ce se va manifesta prin averse torențiale, vijelii puternice cu rafale de 70…90 km/h, grindină de medii dimensiuni (1…3 cm) și frecvente descărcări electrice.

În intervale scurte de timp (1…3 ore) sau prin acumulare cantitățile de apă vor fi de 25…40 l/mp și pe arii restrânse de peste 50…60 l/mp.

foto: arhivă (cu rol ilustrativ)

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