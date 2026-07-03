Percheziții în Alba și alte județe într-un dosar privind fraudarea examenului de Bacalaureat. Procurorii vizează divulgarea unor informații nepublice

Procurorii Parchetului de pe lângă Tribunalul Alba au efectuat, vineri, 3 iulie 2026, 47 de percheziții domiciliare în județele Alba, Arad, Bihor, Cluj și Sibiu, într-un dosar ce vizează suspiciuni de divulgare a unor informații secrete de serviciu sau nepublice, care ar fi fost folosite pentru fraudarea examenelor de bacalaureat.

Ancheta este desfășurată cu sprijinul polițiștilor și jandarmilor din mai multe județe.

Parchetul de pe lângă Tribunalul Alba efectuează cercetări ce vizează suspiciuni privind săvârșirea unor infracțiuni de divulgare a informațiilor secrete de serviciu sau nepublice în scopul fraudării examenelor de bacalaureat.

În cursul zilei de 03.07.2026, ca urmare a obținerii autorizațiilor legale de la instanța competentă, procurorul din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Alba împreună cu organele de cercetare penală din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Alba – Serviciul de Investigare a Criminalităţii Economice efectuează percheziții domiciliare în 47 de locații situate pe raza judeţelor Alba, Arad, Bihor, Cluj şi Sibiu, la domiciliile unor persoane fizice, fără calitate specială.

Ce se investighează

Divulgarea informațiilor secrete de serviciu sau nepublice, în scopul fraudării examenelor de bacalaureat.

Desfășurarea operațiunii

Percheziții domiciliare autorizate de instanță

Perchezițiile se efectuează în baza autorizațiilor legale obținute de la instanța competentă, la domiciliile unor persoane fizice, fără calitate specială, cu sprijinul organelor de poliție din județele Alba (Serviciul de Investigații Criminale, Serviciul de Ordine Publică, Serviciul Arme, Explozivi, Substanțe Periculoase și Serviciul pentru Acțiuni Speciale), Arad, Hunedoara, Bihor, Cluj și Sibiu, precum și al grupărilor de jandarmi din județele Alba și Cluj. Raportat la actele procedurale efectuate în cauză, precizăm că, atunci când împrejurările vor permite, vom putea oferi detalii suplimentare.

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