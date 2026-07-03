Curier Județean

Avarie electrică în localitatea Ighiel: Se întrerupe frunizarea apei potbabile în localitate până la ora estimativă 12:30

Bogdan Ilea

Publicat

acum 2 ore

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Avarie electrică în localitatea Ighiel: Se întrerupe frunizarea apei potbabile în localitate până la ora estimativă 12:30

SC APA CTTA SA – Sucursala Alba Iulia anunță întreruperea furnizării apei potabile în localitatea Ighiel, din cauza unei avarii electrice la stația de pompare a apei potabile.

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Estimare reluare furnizare apă potabilă: ora 12.30.

La reluarea alimentării cu apă pot apărea depășiri ale parametrilor de turbiditate, caz în care sfătuim consumatorii să utilizeze apa doar în scopuri menajere.
Eventualele perturbații, precum și zonele în care acestea apar, pot fi semnalate la numărul unic Call Center: 0377 900 400 (program L–J: 08:00–16:30, V: 08:00–14:00), iar în afara programului, la Dispeceratul Sucursalei Alba Iulia, la numerele de telefon 0258/810.463, în vederea intervenției.

Vă mulțumim pentru înțelegere și ne cerem scuze pentru disconfortul creat, au transmis reprezentanții SC APA CTTA SA – Sucursala Alba Iulia.

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