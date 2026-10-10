VIDEO | Șofer din Teiuș, prins ,,mort de beat” la volanul mașinii: Avea o alcoolemie de 1,15 mg/l și a fost reținut de polițiști

Șofer din Teiuș, prins ,,mort de beat” la volanul mașinii: Avea o alcoolemie de 1,15 mg/l și a fost reținut de polițiști

Un șofer din Teiuș, prins ,,mort de beat” la volanul mașinii, a fost reținut de polițiști. Bărbatul avea o alcoolemie de 1,15 mg/l.

Potrivit IPJ Alba, la data de 9 octombrie 2026, polițiștii din orașul Teiuș au luat măsura reținerii, pentru 24 de ore, față de un bărbat, în vârstă de 41 de ani, din orașul Teiuș, cercetat pentru săvârșirea infracțiunii de conducerea unui vehicul sub influența alcoolului sau a altor substanțe.

Ieri, 9 octombrie 2026, în jurul orei 11.30, polițiștii au oprit, pentru control, pe strada Clujului, din orașul Teiuș, un autoturism condus de bărbatul, în vârstă de 41 de ani.

Bărbatul a fost testat cu aparatul etilotest, rezultând valoarea de 1,15 mg/l alcool pur în aerul expirat. Acesta a fost condus la spital, în vederea stabilirii alcoolemiei.

Cercetările sunt continuate.

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