Bărbat din Unirea, reținut de polițiști: A fost prins la volan fără permis de conducere și cu ,,alcool la bord”
Bărbat din Unirea, reținut de polițiști: A fost prins la volan fără permis de conducere și cu ,,alcool la bord”
Un bărbat din Unirea a fost reținut de polițiști după ce a fost depistat la volan fără permis de conducere și cu ,,alcool la bord”.
Potrivit IPJ Alba, la data de 9 octombrie 2026, în jurul orei 20.05, polițiștii Secției 4 de Poliție Rurală Ocna Mureș au oprit, pentru control, pe raza localității Unirea, o autoutilitară condusă de un bărbat, în vârstă de 35 de ani, din localitatea Unirea.
Bărbatul a fost testat cu aparatul etilotest, rezultând valoarea de 0,66 mg/l alcool pur în aerul expirat. Acesta a fost condus la spital, în vederea stabilirii alcoolemiei.
De asemenea, verificările au relevat faptul că acesta nu deține permis de conducere pentru nicio categorie de vehicule.
Astfel, la data de 10 octombrie 2026, polițiștii au luat măsura reținerii, pentru 24 de ore, față de bărbatul, în vârstă de 35 de ani, acesta fiind depus în Centrul de Reţinere şi Arestare Preventivă Alba.
Cercetările sunt continuate sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de conducerea pe drumurile publice a unui autovehicul de către o persoană care nu posedă permis de conducere și conducerea unui vehicul sub influența alcoolului sau a altor substanțe.
Secțiune Știri sub articolul principal
Știri recente din categoria Curier Județean
10 octombrie 2026 | Polițiștii rutieri din Alba acționează cu sistemul e-SIGUR pe drumurile din județ: Sunt vizate zonele cu risc rutier
10 octombrie 2026 | Polițiștii rutieri din Alba acționează cu sistemul e-SIGUR pe drumurile din județ: Sunt vizate zonele cu risc rutier Polițiștii rutieri acționează sâmbătă, 10 octombrie 2026, cu sistemul de monitorizare a traficului e-SIGUR, pentru a depista posibile încălcări ale normelor de circulație pe drumurile publice, în zonele cu risc rutier din județul […]
Pietonii indisciplinați și șoferii care nu le acordă prioritate, în vizorul polițiștilor: Amenzi de aproape 17.000 de lei și 12 permise de conducere reținute
Pietonii indisciplinați și șoferii care nu le acordă prioritate, în vizorul polițiștilor: Amenzi de aproape 17.000 de lei și 12 permise de conducere reținute Pietonii indisciplinați și șoferii care nu le acordă prioritate au fost luați în vizor de polițiștii din Alba. Oamenii legii au dat amenzi de aproape 17.000 de lei și au reținut […]
VIDEO | Zeci de persoane și mașini, verificate de polițiști la Blaj, prin intermediul aplicației eDAC: Amenzi de peste 8.000 lei
Zeci de persoane și mașini, verificate de polițiști la Blaj, prin intermediul aplicației eDAC: Amenzi de peste 8.000 lei Poliția Municipiului Blaj a desfășurat la data de 9 octombrie 2026, în intervalul orar 18.00 – 21.00, o acțiune care a avut drept scop prevenirea faptelor antisociale și menținerea unui climat de ordine și siguranță publică. […]
Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII
Actualitate
Primele cazuri de gripă din sezonul 2026-2027 au început să apară: Peste 80.000 de cazuri de infecții respiratorii într-o săptămână
Primele cazuri de gripă din sezonul 2026-2027 au început să apară: Peste 80.000 de cazuri de infecții respiratorii într-o săptămână...
Vremea rea pune stăpânire pe România: Ploi în toată țara, lapoviță și ninsori la munte și rafale de vânt de până la 90 km/h
Vremea rea pune stăpânire pe România: Ploi în toată țara, lapoviță și ninsori la munte și rafale de vânt de...
Știrea Zilei
Update | Poliția din Alba a fost sesizată că un elicopter s-ar fi prăbușit în zona Cheile Ordâncușei – Peștera lui Ionele, din comuna Gârda de Sus: Ce au transmis reprezentanții ROMATSA
Poliția din Alba a fost sesizată că un elicopter s-ar fi prăbușit în zona Cheile Ordâncușei – Peștera lui Ionele,...
Incidentele antisemite, antirome și xenofobe pot fi raportate pe Platforma Stop Rasism – stoprasism.ro. Cum funcționează
Incidentele antisemite, antirome și xenofobe pot fi raportate pe Platforma Stop Rasism – stoprasism.ro. Cum funcționează Platforma Stop Rasism –...
Curier Județean
10 octombrie 2026 | Polițiștii rutieri din Alba acționează cu sistemul e-SIGUR pe drumurile din județ: Sunt vizate zonele cu risc rutier
10 octombrie 2026 | Polițiștii rutieri din Alba acționează cu sistemul e-SIGUR pe drumurile din județ: Sunt vizate zonele cu...
Pietonii indisciplinați și șoferii care nu le acordă prioritate, în vizorul polițiștilor: Amenzi de aproape 17.000 de lei și 12 permise de conducere reținute
Pietonii indisciplinați și șoferii care nu le acordă prioritate, în vizorul polițiștilor: Amenzi de aproape 17.000 de lei și 12...
Politică Administrație
Reconstrucția clasei politice la Alba: Partidul CRED și-a ales conducerea județeană sub coordonarea Secretarului General Liviu Iane
Reconstrucția clasei politice la Alba: Partidul CRED și-a ales conducerea județeană sub coordonarea Secretarului General Liviu Iane Bastionul suveranității și...
Foto | Municipiul Sebeș, parteneriat educațional cu Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia
Municipiul Sebeș, parteneriat educațional cu Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia Marți, 29 septembrie 2026, Primăria Municipiului Sebeș a...
Opinii Comentarii
2 octombrie 2026: Dan Spătaru, „Regele aplauzelor”, ar fi împlinit astăzi 87 de ani
2 octombrie 2026: Dan Spătaru, „Regele aplauzelor”, ar fi împlinit astăzi 87 de ani Pe 2 octombrie 1939 s-a născut...
NOSTALGIA revine la Cluj-Napoca. „Balul Bobocilor” transformă BT Arena într-o uriașă petrecere Retro-Disco-Future
NOSTALGIA revine la Cluj-Napoca. „Balul Bobocilor” transformă BT Arena într-o uriașă petrecere Retro-Disco-Future, în 31 octombrie NOSTALGIA revine în această...