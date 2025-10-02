VIDEO | Șofer din Sebeș, cu alcool la bord, REȚINUT de polițiști după ce a lovit un bărbat pe o trotinetă electrică și a fugit de la locul accidentului
Un bărbat de 56 de ani din Sebeș a fost rănit pe o trotinetă electrică după ce a fost lovit de o autoutilitară, al cărei șofer, de 36 de ani, a părăsit locul accidentului. Polițiștii l-au identificat, iar cercetările continuă pentru vătămare corporală și părăsirea locului accidentului.
Potrivit IPJ Alba, la data de 1 octombrie 2025, polițiștii rutieri din Sebeș au fost sesizați cu privire la producerea unui accident rutier, pe raza municipiului.
Din cercetările efectuate de polițiștii deplasați la fața locului, a reieșit că un bărbat de 56 de ani, din Sebeș, în timp ce se deplasa pe o trotinetă electrică, pe acostamentul străzii Mihail Kogălniceanu, ar fi fost surprins și accidentat de o autoutilitară al cărei conducător auto nu a oprit după producerea accidentului.
În urma evenimentului, bărbatul de 56 de ani a suferit leziuni corporale și a fost transportat la spital, pentru acordarea de îngrijiri medicale.
La scurt timp după producerea evenimentului, polițiștii au identificat autoutilitara în cauză și conducătorul acesteia, un bărbat de 36 de ani, din Sebeș.
Acesta a fost testat cu aparatul etilometru, care a indicat valoarea de 0,40 mg/litru alcool pur în aerul expirat, motiv pentru care a fost transportat la spital, în vederea stabilirii alcoolemiei.
Cercetările sunt continuate pentru săvârșirea infracțiunilor de vătămare corporală din culpă și părăsirea locului accidentului.
