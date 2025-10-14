VIDEO | Sibieni prinși la furat în Alba. Trei bărbați au fost reținuți după ce au sustras lemne dintr-o pădure din Câlnic

Sibieni prinși la furat în Alba. Bărbații au fost reținuți după ce au sustras lemne dintr-o pădure din Câlnic

Trei bărbați din județul Sibiu au fost reținuți pentru 24 de ore, fiind cercetați pentru furt de arbori după ce au fost prinși în timp ce sustrăgeau lemne dintr-o pădure din Câlnic.

Potrivit IPJ Alba, la data de 14 octombrie 2025, polițiștii Secției 7 de Poliție Rurală Sebeș au luat măsura reținerii, pentru 24 de ore, față de trei bărbați, cu vârste cuprinse între 27 și 34 de ani, din localitatea Apoldu de Sus, județul Sibiu, cercetați pentru săvârșirea infracțiunii de furt de arbori.

În seara zilei de 13 octombrie 2025, polițiștii au fost sesizați, prin SNUAU 112, cu privire la faptul că persoane necunoscute sustrag material lemnos dintr-o pădure situată pe raza localității Câlnic.

Polițiștii Secției 7 de Poliție Rurală Sebeș s-au deplasat la fața locului și, la scurt timp, au identificat trei bărbați, cu vârste cuprinse între 27 și 34 de ani, din județul Sibiu, bănuiți că ar fi sustras material lemnos dintr-o pădure aflată pe raza localității Câlnic.

Cercetările continuă sub aspectul săvârșirii infracțiunii de furt de arbori, în vederea stabilirii întregii activități infracționale a bărbaților.

