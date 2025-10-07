Biciclete furate din scara unui bloc din Sibiu, vândute la Cugir. Polițiștii au reținut doi suspecți

Biciclete furate din scara unui bloc din Sibiu, vândute la Cugir: Doi bărbați reținuți de polițiști

Două biciclete furate din Sibiu au fost recuperate la Cugir, cu sprijinul polițiștilor din localitate. Doi bărbați din Sibiu, în vârstă de 31 și 37 de ani, au fost reținuți de polițiști după ce au fost identificați ca fiind autorii furtului comis în luna septembrie.

Potrivit IPJ Sibiu, la data de 06.10.2025, au fost reținute două persoane de sex masculin, în vârstă de 31 și 37 de ani, sibieni, suspectate că la data de 16.09.2025 ar fi sustras 2 biciclete din scara unui bloc din municipiul Sibiu, prejudiciul estimat fiind de 2.800 de lei.

În baza probatoriului administrat, în cursul zilei de ieri, sub coordonarea procurorului de caz, polițiștii de la investigații criminale au pus în aplicare 2 mandate de aducere, emise pe numele a doi bărbați, domiciliați în municipiul Sibiu.

În cadrul activităților specifice desfășurate, cele două biciclete au fost recuperate, cu sprijinul Poliției Orașului Cugir, având în vedere faptul că acestea au fost vândute unor persoane din acest oraș.

Împotriva celor 2 persoane s-a dispus măsura reținerii pentru 24 de ore în Centrul de Reținere și Arestare Preventivă Deva, urmând a fi prezentați astăzi Parchetului de pe lângă Judecătoria Sibiu, cu propunere de luare a unei măsuri preventive.

Polițiștii Biroului Investigații Criminale Sibiu continuă cercetările.

Sursa foto: ARHIVĂ

