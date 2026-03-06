VIDEO | Sergiu Onișor, un tânăr din Alba Iulia, a uimit publicul de la Românii au talent cu ,,rockanele”. Care a fost reacția juraților

VIDEO | Sergiu Onișor a impresionat publicul de la Românii au talent cu ,,rockanele”. Care a fost reacția juraților

Sergiu Onișor, un tânăr din Alba Iulia, a ajuns să cânte la chitară după ce, la vârsta de 12 ani, a fost atras de un joc video în care trebuia să imite acest instrument. Din curiozitate, i-a spus mamei că își dorește o chitară, iar părinții i-au cumpărat chiar a doua zi una clasică.

​A mers la Palatul Copiilor, unde i s-a spus că muzica nu e pentru el, însă nu s-a descurajat. Deși a urmat o vreme cursurile de acolo, se plictisea și a ales să învețe singur, de pe YouTube, studiind chiar și șase ore pe zi, potrivit ProTV.

Deși a urmat facultatea de finanțe, a plecat din Alba Iulia la Cluj pentru muzică. În primul an de facultate a avut prima trupă, una de blues, cu care cânta prin baruri. Au urmat și alte proiecte, inclusiv experiențe în străinătate, care i-au arătat cât de greu este să lucrezi cu oameni diferiți. Atunci și-a dat seama că are nevoie de propriul proiect și a decis să se întoarcă în Alba Iulia.

Tânărul publică coveruri pe TikTok

A început să posteze pe TikTok coveruri, iar după un an i-a venit ideea să adapteze manele pe chitară. Primul videoclip de acest fel a făcut jumătate de milion de vizualizări în 24 de ore, iar telefonul i-a explodat de apeluri

A devenit consecvent și a continuat să posteze; stilul pe care îl promovează acum l-a numit „rockanele”. În prezent, are 30.000 de urmăritori pe TikTok și colaborează cu trei trupe, cu care cântă la evenimente din care își câștigă existența.

Părinții lui l-au susținut mereu, indiferent de deciziile pe care le-a luat. Sergiu spune că are noroc că părinții sunt împreună și că a avut parte de o educație solidă. Chitara este modul lui de exprimare, refugiul la care apelează atunci când cuvintele nu îi sunt de ajuns.

