Video | Seniorii au cucerit ringul de dans, alături de nepoți, la Alba Iulia: Eveniment special de Ziua Internațională a Persoanelor Vârstnice 2026
Seniorii au cucerit ringul de dans, alături de nepoți, la Alba Iulia: Eveniment special de Ziua Internațională a Persoanelor Vârstnice 2026
La inițiativa Asociației Provident pentru Educație, la Alba Iulia s-a demarat o colaborare între Colegiul Tehnologic „Alexandru Domșa” și Școala de Dans Chirilă, în vederea marcării Zilei Internaționale a Persoanelor Vârstnice.
Cu această ocazie, joi, 1 octombrie 2026, în sala de sport a colegiului albaiulian, instructorul de dans Bianca Chirilă a fost invitată să susțină un workshop.
Au fost prezenți la eveniment aproximativ 270 de elevi, însoțiți de bunici și părinți. Timp de 45 de minute, sărbătoriții zilei, încurajați de nepoți, au pătruns în tainele dansului, fiind antrenați într-un flashmob.
Bucuria, energia și entuziasmul celor prezenți au demonstrat încă o dată că dansul nu are vârstă, dar și că persoanele de vârsta a treia își doresc să ia parte la acțiuni de socializare.
„Am acceptat din primul moment provocarea, eu fiind un premergător neobosit al acțiunilor caritabile. M-am simțit foarte bine alături de copii și bunici și sunt încântată că am putut să aduc un strop de bucurie tuturor”, ne-a declarat Bianca Chirilă.
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