Video | Incendiu puternic la o hală de sortare a deșeurilor de lângă Sibiu: Autospecială cu roboți trimisă în sprijin
Incendiu puternic la o hală de sortare a deșeurilor de lângă Sibiu: Autospecială cu roboți trimisă în sprijin
Un incendiu de proporţii se manifestă, în seara zilei de joi, 1octombrie la o staţie de sortare-reciclare deşeuri din apropierea municipiului Sibiu, fiind emis mesaj RO-Alert.
Focul se manifestă pe 700 de metri pătraţi, cu degajări mari de fum.
„Pompierii sibieni intervin de urgenţă în localitatea Şura Mică pentru stingerea unui incendiu care se manifestă hala unui operator de sortare-reciclare deşeuri”, a anunțat ISU Sibiu.
Forţele de intervenţie au fost suplimentate cu încă o autospecială de stingere, o autospecială CBRN, precum şi două autospeciale de stingere şi o autospecială cu roboţi din cadrul ISU Mureș.
Ulterior, din cauza cantității foarte mari de deșeuri forțele de intervenție sunt suplimentate cu încă două autospeciale de stingere din cadrul ISU Brașov.
Se lucrează pentru luminare extinderii incendiului şi pentru localizare, au precizat reprezentanții ISU Sibiu.
UPDATE ISU Sibiu, ora 23.10:
Pentru gestionarea cât mai optimă a intervenției la fața locului a fost operaționalizat un punct de comandă mobil, încadrat cu personalul Grupei Operative.
Incendiul se manifestă la o cantitate însemnată de mase plastice.
Se lucrează pe mai multe sectoare pentru limitarea extinderii incendiului.
Misiunea este în desfășurare și este una de lungă durată.
sursa foto-video: ISU Sibiu.
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