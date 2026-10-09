Curier Județean

Video | „Selfie-ul pe tren nu ia like-uri, ia vieți”: Acțiune a polițiștilor din Alba în zona Gării Alba Iulia pentru conștientizarea riscurilor la care se expun cei care urcă pe vagoane

Bogdan Ilea

Publicat

acum 2 ore

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„Selfie-ul pe tren nu ia like-uri, ia vieți”: Acțiune a polițiștilor din Alba în zona Gării Alba Iulia pentru conștientizarea riscurilor la care se expun cei care urcă pe vagoane

În contextul campaniei naționale ,,SELFIE-UL PE TREN NU IA LIKE-URI, IA VIEȚI”, polițiștii Biroului Siguranță Școlară din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Alba, împreună cu cei ai Serviciului Județean de Poliție Transporturi Alba au desfășurat activități informativ-preventive în zona gării din Alba Iulia.

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Scopul acțiunii a fost informarea și conștientizarea călătorilor cu privire la riscurile și consecințele la care se expun, în momentul în care urcă pe vagoane pentru a realiza fotografii sau clipuri video.

Polițiștii au interacționat cu persoanele prezente în zona gărilor, în special cu tinerii, cărora le-au prezentat informații referitoare la pericolul curentului electric de înaltă tensiune, care poate electrocuta, chiar dacă nu există contact direct cu acesta și le-au oferit recomandări, pentru o călătorie în siguranță.

Îndemnăm cetățenii să țină cont de următoarele recomandări:

* Nu urcați pe vagoane, poduri sau alte instalații feroviare;

* Nu faceți fotografii în apropierea trenurilor sau a liniilor de înaltă tensiune;

* Așteptați trenul doar pe peron, la o distanță sigură de marginea acestuia;

* Nu încercați să urcați sau să coborâți din mers;

* Evitați aglomerația și împingerile pe peron și în tren;

* Respectați indicațiile personalului feroviar;

* Nu vă urcați niciodată pe vagoanele de tren! 

* Nu aruncați obiecte pe firele electrice;

* Nu traversați dacă auziți sau vedeți un tren apropiindu-se;

* Nu încercați să forțați traversarea înainte ca trenul să ajungă. Trenurile au o distanță mare de frânare și nu pot opri rapid!

FOTO: Arhivă (Rol ilustrativ)

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