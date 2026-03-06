Curier Județean

VIDEO | Șeful Poliției din Blaj și luptătorii SAS, gest emoționant de Ziua Femeii la Colegiul „Horea, Cloșca și Crișan” din Alba Iulia: Au oferit flori profesoarelor

Bogdan Ilea

Publicat

acum 20 de minute

în

De

Șeful Poliției din Blaj și luptătorii SAS, gest emoționant de Ziua Femeii la Colegiul „Horea, Cloșca și Crișan” din Alba Iulia: Au oferit flori profesoarelor

Șeful Poliției Municipiului Blaj, comisarul-șef de poliție Muntean Răzvan, a revenit vineri, 6 martie 2026, la Colegiul Național „Horea, Cloșca și Crișan” din Alba Iulia, liceul unde a făcut primii pași spre cariera de polițist, cu prilejul Zilei Internaționale a Femeii.

Absolvent al colegiului în promoția 2007 și, ulterior, al Academiei de Poliție „Alexandru Ioan Cuza”, promoția 2011, Muntean Răzvan s-a întors în școala în care și-a conturat drumul profesional și i-a oferit flori profesoarei de istorie care l-a îndrumat. Alături de luptătorii Serviciului pentru Acțiuni Speciale, acesta le-a oferit flori și doamnelor profesoare din cadrul colegiului.

,,Astăzi, 6 martie 2026, comisarul-șef de poliție Muntean Răzvan, șeful Poliției Municipiului Blaj, s-a întors acolo unde visul de a deveni polițist a început să înflorească. 

Absolvent al Colegiului Național ,,Horea, Cloșca și Crișan” Alba Iulia, promoția 2007, și, ulterior, al Academiei de Poliție ,,Alexandru Ioan Cuza”, promoția 2011, Răzvan își amintește cu emoție de momentul în care doamna profesoară de istorie i-a călăuzit pașii. În semn de recunoștință, cu prilejul Zilei Internaționale a Femeii, astăzi, Răzvan i-a oferit un buchet de flori și gânduri sincere de apreciere pentru tot ceea ce l-a învățat. 

Luptătorii Serviciului pentru Acțiuni Speciale, împreună cu Răzvan, le-au oferit doamnelor profesoare de la Colegiul Național ,,Horea, Cloșca și Crișan” Alba Iulia flori și cuvinte de mulțumire pentru ceea ce fac în fiecare zi. 

La mulți ani tuturor femeilor care inspiră generații!”, se arată într-un mesaj publicat de IPJ Alba. 

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe  GOOGLE ȘTIRI

Ultimele știri publicate în Ziarul Unirea

Alte articole etichetate cu:

Știri recente din categoria Curier Județean

Curier Județean

Bărbat din Câmpeni, prins cu peste 27.000 de țigarete ascunse acasă și în mașină: Marfa urma să fie vândută într-un magazin. Este cercetat penal

Bogdan Ilea

Publicat

acum o oră

în

6 martie 2026

De

Bărbat din Câmpeni, prins cu peste 27.000 de țigarete ascunse acasă și în mașină: Marfa urma să fie vândută într-un magazin. Este cercetat penal Un bărbat din orașul Câmpeni este cercetat penal după ce polițiștii și procurorii au descoperit peste 27.000 de țigarete fără marcaj fiscal, pe care acesta le-ar fi deținut în vederea comercializării. […]

Citește mai mult

Curier Județean

DEER – Sucursala Alba anunță întreruperile de energie electrică programate pentru intervalul 16.03.2026-22.03.2026 și suplimentar pentru intervalul intervalul 09.03.2026-15.03.2026

Ioana Oprean

Publicat

acum 2 ore

în

6 martie 2026

De

DEER – Sucursala Alba anunță întreruperile de energie electrică programate pentru intervalul 16.03.2026-22.03.2026 și suplimentar pentru intervalul intervalul 09.03.2026-15.03.2026 Distribuție Energie Electrică România – Sucursala Alba anunță întreruperea în alimentarea cu energie electrică. Întreruperile programate pentru intervalul 16.03.2026-22.03.2026 Nr.crt. ADRESA INTERVAL 1. ALMASU MARE, NADASTIA, Strada PRINCIPALA Partial 16/03/2026 09:00 – 16/03/2026 15:00 2. MIRASLAU, […]

Citește mai mult

Curier Județean

Alba Iulia testează transportul solar urban: Vehiculele echipate cu panourile solare, testate timp de 6-8 luni, în condiții reale, în trei orașe pilot din Europa

Ioana Oprean

Publicat

acum 3 ore

în

6 martie 2026

De

Alba Iulia testează transportul solar urban: Vehiculele echipate cu panourile solare, testate timp de 6-8 luni, în condiții reale, în trei orașe pilot din Europa Alba Iulia testează transportul solar urban. Vehiculele echipate cu panourile solare vor fi testate timp de 6-8 luni, în condiții reale, în trei orașe pilot din Europa, printre care și […]

Citește mai mult