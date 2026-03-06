VIDEO | Șeful Poliției din Blaj și luptătorii SAS, gest emoționant de Ziua Femeii la Colegiul „Horea, Cloșca și Crișan” din Alba Iulia: Au oferit flori profesoarelor
Șeful Poliției din Blaj și luptătorii SAS, gest emoționant de Ziua Femeii la Colegiul „Horea, Cloșca și Crișan” din Alba Iulia: Au oferit flori profesoarelor
Șeful Poliției Municipiului Blaj, comisarul-șef de poliție Muntean Răzvan, a revenit vineri, 6 martie 2026, la Colegiul Național „Horea, Cloșca și Crișan” din Alba Iulia, liceul unde a făcut primii pași spre cariera de polițist, cu prilejul Zilei Internaționale a Femeii.
Absolvent al colegiului în promoția 2007 și, ulterior, al Academiei de Poliție „Alexandru Ioan Cuza”, promoția 2011, Muntean Răzvan s-a întors în școala în care și-a conturat drumul profesional și i-a oferit flori profesoarei de istorie care l-a îndrumat. Alături de luptătorii Serviciului pentru Acțiuni Speciale, acesta le-a oferit flori și doamnelor profesoare din cadrul colegiului.
,,Astăzi, 6 martie 2026, comisarul-șef de poliție Muntean Răzvan, șeful Poliției Municipiului Blaj, s-a întors acolo unde visul de a deveni polițist a început să înflorească.
Absolvent al Colegiului Național ,,Horea, Cloșca și Crișan” Alba Iulia, promoția 2007, și, ulterior, al Academiei de Poliție ,,Alexandru Ioan Cuza”, promoția 2011, Răzvan își amintește cu emoție de momentul în care doamna profesoară de istorie i-a călăuzit pașii. În semn de recunoștință, cu prilejul Zilei Internaționale a Femeii, astăzi, Răzvan i-a oferit un buchet de flori și gânduri sincere de apreciere pentru tot ceea ce l-a învățat.
Luptătorii Serviciului pentru Acțiuni Speciale, împreună cu Răzvan, le-au oferit doamnelor profesoare de la Colegiul Național ,,Horea, Cloșca și Crișan” Alba Iulia flori și cuvinte de mulțumire pentru ceea ce fac în fiecare zi.
La mulți ani tuturor femeilor care inspiră generații!”, se arată într-un mesaj publicat de IPJ Alba.
