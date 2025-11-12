Rămâi conectat

VIDEO | Seară de pricesne și bucate de post, la Alba Mall. Eveniment înainte de Lăsata Secului pentru Postul Crăciunului

Ioana Oprean

Publicat

acum 22 de minute

în

De

Seară de pricesne și bucate de post, la Alba Mall. Eveniment înainte de Lăsata Secului pentru Postul Crăciunului

Alba Mall a fost miercuri seara, începând cu ora 18.00, gazda unui eveniment dedicat tradiției și credinței românești, înainte de Lăsata Secului pentru Postul Crăciunului.

Zeci de albaiulieni s-au adunat să asculte sunetul sacru al pricesnelor, mirosul îmbietor al plăcintelor proaspăt scoase din cuptoare și al bucatelor gătite cu sufletul.

Citește și: Postul Crăciunului. Obiceiuri și tradiții respectate de credincioși în Postul Nașterii Domnului

Toate s-au vor împletit într-o seară specială, organizată cu binecuvântarea Înaltpreasfințitului Părinte Arhiepiscop Irineu, care a transmite un cuvânt de binecuvântare special pentru această ocazie. Seara a fost îmbogățită de pricesnele cântate de Corul „Cantores Domini”, într-un moment plin de emoție și lumină.

Maicile de la Mănăstirile Hristos Pantocrator (Alba Iulia), Sfinții Apostol și Pavel (Râmeț) și Dumbrava au adus cu ele cele mai alese bucate de post, pregătite cu dragoste și tradiție. Nu au lipsit plăcintele tradiționale, așa cum se cuvine unei sărbători românești autentice.

