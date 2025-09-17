VIDEO | ,,Se văita și repeta «Doamne, iarta-mă». Ce spune un martor despre tânărul care s-a electrocutat în gara din Alba Iulia
Un incident cutremurător a avut loc în dimineața de 17 septembrie, în gara din Alba Iulia, atunci când un tânăr, de 24 de ani, s-ar fi urcat pe un stâlp de electrificare și s-ar fi electrocutat.
Oamenii legii au fost anunțați cu privire la tragicul eveniment în această dimineață, s-au deplasat la fața locului și au constatat decesul tânărului din municipiul Alba Iulia.
Ziarul Unirea a discutat cu unul dintre martorii care a auzit o bubuitură, în jurul dimineții de 17 septembrie și a auzit anumite zgomote:
„Incidentul s-a petrecut în jurul orei 3 – 3:30. Eu mă aflam în clădirea respectivă, iar la un moment dat am auzit niște sunete de văiet, ca și cum cineva s-ar fi lovit. La scurt timp, s-a auzit și o bubuitură”, a declarat Opruța Iosif Beniamin pentru Ziarul Unirea.
Citește și: VIDEO | TRAGEDIE în Alba: Tânăr de 24 de ani, DECEDAT în gara Alba Iulia după ce s-a urcat pe un stâlp de electricitate și s-a electrocutat
Bărbatul nu a crezut însă că ar fi putut avea loc o adevărat tragedie, ci mai degrabă că un om în stare de ebrietate sau niște adolescenți ar fi fost puși pe glume:
,,La început am crezut că ar putea fi vorba despre o persoană aflată în stare de ebrietate sau despre o glumă, nu știu exact cum să explic. Nu am avut nicio certitudine în acel moment. Nu am ieșit să verific, am rămas înăuntru și abia dimineața, când a sosit poliția, am aflat mai multe. Tot ce am perceput eu a fost bubuitura respectivă și acele sunete de văiet,” a mai povestit acesta.
Potrivit unor surse Ziarul Unirea, ar fi fost vorba despre o sinucidere. Tânărul de 24 de ani ar fi fost observat dezbrăcat și cu o sticlă de alcool în mână, la scurt timp îninate ca tragicul eveniment să se petreacă.
Secțiune Știri sub articolul principal
Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI
Știri recente din categoria Ştirea zilei
VIDEO | TRAGEDIE în Alba: Tânăr de 24 de ani, DECEDAT în gara Alba Iulia după ce s-a urcat pe un stâlp de electricitate și s-a electrocutat
Un tânăr de 24 de ani a fost găsit fără suflare, astăzi, 17 septembrie, în gara CFR din Alba Iulia, pe una dintre liniile de tren. Polițiștii au fost sesizați în dimineața zilei de 17 septembrie 2025 de către impiegatul de mișcare că o persoană s-ar afla, potrivit informațiilor preliminare, fără suflare, în capătul liniei […]
FOTO | „Cu inimile pline de durere ne luăm rămas bun de la tine” – Zeci de mesaje emoționante pentru Ionuț, tânărul de 26 de ani care a decedat la Mătișești, prins sub un tractor
„Cu inimile pline de durere ne luăm rămas bun de la tine” – Zeci de mesaje emoționante pentru Ionuț, tânărul de 26 de ani care a decedat la Mătișești, prins sub un tractor Moartea lui Ionuț Trif, tânărul de 26 de ani care a decedat marți, 16 septembrie 2025, în tragicul incident de la Mătișești, […]
VIDEO | ACCIDENT în Alba Iulia: O mașină a fost grav avariată în urma impactului, în zona Casa Armatei. Medicii au intervenit de urgență
Un accident rutier a avut loc în data de 17 septembrie, în jurul orei 1:18. Evenimentul rutier s-a petrecut în sensul giratoriu de lângă Casa Armatei, doi șoferi fiind implicați. Mai exact, un bărbat de 32 de ani, din județul Prahova, nu ar fi acordat prioritate de trecere unui autoturism condus de un tânăr de […]
Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII
Actualitate
Un nou val de SCUMPIRI pentru români: Ce alimente de bază se vor scumpi de la 1 octombrie 2025 și cât vor costa la raft
Un nou val de scumpiri pentru români: Ce alimente esențiale se vor scumpi de la 1 octombrie 2025 și cât...
Alertă alimentară în magazinele din România: Un CONDIMENT folosit frecvent în bucătărie, contaminat cu insecticid periculos
Pericol pe rafturi: Un CONDIMENT obișnuit… contaminat cu insecticid periculos Autoritățile române au emis o alertă alimentară după ce un...
Știrea Zilei
VIDEO | ,,Se văita și repeta «Doamne, iarta-mă». Ce spune un martor despre tânărul care s-a electrocutat în gara din Alba Iulia
Un incident cutremurător a avut loc în dimineața de 17 septembrie, în gara din Alba Iulia, atunci când un tânăr,...
VIDEO | TRAGEDIE în Alba: Tânăr de 24 de ani, DECEDAT în gara Alba Iulia după ce s-a urcat pe un stâlp de electricitate și s-a electrocutat
Un tânăr de 24 de ani a fost găsit fără suflare, astăzi, 17 septembrie, în gara CFR din Alba Iulia,...
Curier Județean
Tânăr din Unirea, cercetat de polițiști: A condus băut și fară permis, un ATV neînmatriculat, pe o stradă din Ocna Mureș. Ce alcoolemie avea
Tânăr de 25 ani din Unirea, cercetat de polițiști: A condus băut și fară permis, un ATV neînmatriculat, pe o...
Bărbat de 40 de ani, din Sebeș, cercetat de polițiști: A fost prins la volan fără permis de conducere
Un bărbat de 40 de ani, din Sebeș, este cercetat de oamenii de legii după ce a fost prins la...
Politică Administrație
Comunicat de presă Corneliu Mureșan: PSD propune un Program Național de Relansare Economică menit să reașeze România pe traiectoria de creștere și dezvoltare
Corneliu Mureșan: PSD propune un Program Național de Relansare Economică menit să reașeze România pe traiectoria de creștere și dezvoltare...
Primăria municipiului Aiud: Anunț public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu pentru Planul de Mobilitate Urbană Durabilă pentru Unitatea Administrativ-Teritorială Municipiul Aiud, actualizat
Primăria municipiului Aiud: Anunț public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu pentru Planul de Mobilitate Urbană Durabilă...
Opinii Comentarii
Ce nu ai voie să faci în zilele cu cruce neagră în calendarul ortodox: Tradiții și superstiții pe care credincioșii trebuie să le respecte
Ce nu ai voie să faci în zilele cu cruce neagră în calendarul ortodox: Reguli, tradiții și superstiții pe care...
Sfânta Sofia, ocrotitoarea mamelor și fiicelor, pomenită în 17 septembrie
Sfânta Sofia, cea plină de înțelepciune, ocrotitoarea mamelor și fiicelor, pomenită pe 17 septembrie. Sfanta Mucenita Sofia si fiicele sale,...