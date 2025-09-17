VIDEO | ,,Se văita și repeta «Doamne, iarta-mă». Ce spune un martor despre tânărul care s-a electrocutat în gara din Alba Iulia

Un incident cutremurător a avut loc în dimineața de 17 septembrie, în gara din Alba Iulia, atunci când un tânăr, de 24 de ani, s-ar fi urcat pe un stâlp de electrificare și s-ar fi electrocutat.

Oamenii legii au fost anunțați cu privire la tragicul eveniment în această dimineață, s-au deplasat la fața locului și au constatat decesul tânărului din municipiul Alba Iulia.

Ziarul Unirea a discutat cu unul dintre martorii care a auzit o bubuitură, în jurul dimineții de 17 septembrie și a auzit anumite zgomote:

„Incidentul s-a petrecut în jurul orei 3 – 3:30. Eu mă aflam în clădirea respectivă, iar la un moment dat am auzit niște sunete de văiet, ca și cum cineva s-ar fi lovit. La scurt timp, s-a auzit și o bubuitură”, a declarat Opruța Iosif Beniamin pentru Ziarul Unirea.

Bărbatul nu a crezut însă că ar fi putut avea loc o adevărat tragedie, ci mai degrabă că un om în stare de ebrietate sau niște adolescenți ar fi fost puși pe glume:

,,La început am crezut că ar putea fi vorba despre o persoană aflată în stare de ebrietate sau despre o glumă, nu știu exact cum să explic. Nu am avut nicio certitudine în acel moment. Nu am ieșit să verific, am rămas înăuntru și abia dimineața, când a sosit poliția, am aflat mai multe. Tot ce am perceput eu a fost bubuitura respectivă și acele sunete de văiet,” a mai povestit acesta.

Potrivit unor surse Ziarul Unirea, ar fi fost vorba despre o sinucidere. Tânărul de 24 de ani ar fi fost observat dezbrăcat și cu o sticlă de alcool în mână, la scurt timp îninate ca tragicul eveniment să se petreacă.

