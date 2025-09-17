VIDEO | TRAGEDIE în Alba: Tânăr de 24 de ani, DECEDAT în gara Alba Iulia după ce s-a urcat pe un stâlp de electricitate și s-a electrocutat

Un tânăr de 24 de ani a fost găsit fără suflare, astăzi, 17 septembrie, în gara CFR din Alba Iulia, pe una dintre liniile de tren.

Polițiștii au fost sesizați în dimineața zilei de 17 septembrie 2025 de către impiegatul de mișcare că o persoană s-ar afla, potrivit informațiilor preliminare, fără suflare, în capătul liniei doi.

Oamenii legii s-au deplasat la fața locului și au confirmat decesul tânărului de doar 24 de ani, din domiciului Alba Iulia. Din primele informații, se pare că acesta s-ar fi urcat pe un stâlp de electrificare și s-ar fi electrocutat.

Cadavrul urmează să fie transportat la Serviciul de Medicină Legală Alba pentru a se efectua necropsia și a se stabili cauza decesului.

,,În dimineața zilei de 17 septembrie 2025, polițiștii Postului de Poliție Transporturi Feroviare Alba Iulia au fost sesizați de către impiegatul de mișcare, din stația CF Alba Iulia, cu privire la faptul că, în Gara CFR din municipiul Alba Iulia, pe una dintre liniile de tren, se află o persoană care nu prezintă semne vitale.

Polițiștii s-au deplasat la fața locului și au constatat că cele sesizate se confirmă, fiind vorba despre un tânăr de 24 de ani, din municipiul Alba Iulia.

Din primele cercetări efectuate la fața locului, reiese că acesta s-ar fi urcat pe un stâlp de electrificare, din stația CF Alba Iulia, și s-ar fi electrocutat.

Cadavrul bărbatului va fi transportat la Serviciul de Medicină Legală Alba, în vederea efectuării necropsiei și stabilirii cauzei decesului.

Polițiștii continuă cercetările sub aspesctul săvârșirii infracțiunii de ucidere din culpă, în vederea stabilirii, cu exactitate, a tuturor cauzelor și împrejurărilor în care s-a produs acest eveniment”, a transmis IPJ Alba.

