VIDEO | Școlile din Doștat, reabilitate și modernizate complet: Table inteligente, laboratoare de științe și informatică, calculatoare all-in-one pentru cei peste 150 de elevi. Primarul Emilia Cândea: „Ei sunt oamenii de mâine ai țării”
Administrația locală, condusă de primarul Emilia Cândea, derulează ample proiecte de modernizare și dotare a unităților de învățământ din satele Doștat și Boz.
Cei peste 150 de elevi care învață la cele două școli din comună, începând de anul viitor, atât copiii din Boz, cât și cei din Doștat, vor beneficia de laboratoare, săli de clasă moderne, echipamente de ultimă generație și toate lucrurile necesare pentru a facilita învățatul.
Școala Gimnazială Doștat, modernizată complet
Unitatea principală de învățământ, Școala Gimnazială Doștat (clasele I–VIII), a trecut deja printr-un proces complex de reabilitare. Clădirea a fost complet modernizată în urmă cu trei ani, printr-un proiect finanțat prin PNDL2. Investiția a fost una substanțială, ridicându-se la o valoare de peste 2.400.000 de lei, sumă care a permis aducerea infrastructurii la standarde înalte.
Pe lângă modernizarea clădirii propriu-zise, administrația a pus accent și pe sănătatea fizică a elevilor. După finalizarea reabilitării școlii, a fost construit un teren de sport sintetic, multifuncțional, destinat orelor de educație fizică și activităților recreative, pentru ca elevii „să fie sănătoși, să se bucure de orele de educație fizică și sport”, după cum a povestit edilul din Doștat.
Dotări de ultimă generație, în valoare de 600.000 de lei, pentru unitățile de învățământ din Doștat
În prezent, atenția administrației locale se concentrează asupra dotării tehnologice a sălilor de clasă, cu ajutorul fondurilor obținute prin PNRR. Acest proiect vizează ambele unități de învățământ din comună: Școala Gimnazială Doștat și Școala Primară din Boz. Valoarea totală a proiectului de dotare depășește suma de 600.000 de lei. Investiția are ca scop principal achiziționarea de echipamente care să faciliteze un proces educațional interactiv și modern: „Ambele școli vor fi dotate cu table inteligente, cu laboratoare de științe, cu laboratoare pentru informatică, cu calculatoare all-in-one și cu absolut tot ce au nevoie copiii. Le dorim să învețe, iar rezultatele să fie pe măsura eforturilor noastre, pentru că ei sunt oamenii de mâine ai țării”, a precizat edilul.
Reabilitarea pentru școala din Boz, aproape de finalizare
În ceea ce privește satul Boz, unde funcționează școala primară (clasele I–IV), lucrările sunt în plină desfășurare. Clădirea trece printr-un amplu proces de reabilitare și eficientizare energetică, stadiul lucrărilor fiind în acest moment de peste 85%.
Valoarea proiectului de reabilitare și eficientizare energetică a Școlii Primare Boz se ridică la suma de 3.135.000 lei.
Deși echipamentele achiziționate prin PNRR au fost deja recepționate, instalarea lor completă depinde de finalizarea șantierului de la Boz. „Așteptăm să finalizăm investiția privind modernizarea clădirii, după care să revenim cu montarea acelor echipamente”, a confirmat primărița din Doștat. În schimb, la școala din Doștat, o parte dintre noile dotări au fost deja montate.
Astfel, anul viitor, 2026, infrastructura educațională din Doștat va fi complet funcțională și modernizată. Emilia Cândea a explicat că aceste eforturi au fost făcute pentru ca „atunci când copiii merg mai departe la liceele sau la școlile de meserii din orașele apropiate nouă, să fie deja obișnuiți. Suntem în mileniul în care suntem, iar cu astfel de echipamente ei trebuie să învețe, să îi inspire și să îi ajute mai departe în viață tot ce fac”, a încheiat Emilia Cândea.
