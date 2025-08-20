VIDEO | Școala Gimnazială „Toma Cocișiu” Blaj, reabilitată și modernizată. Primar: Își va întâmpina elevii în condiții de excepție

Școala Gimnazială „Toma Cocișiu” Blaj, reabilitată și modernizată

Primarul municipiului Blaj, Gheorghe Valentin Rotar, a vizitat Școala Gimnazială „Toma Cocișiu”, proaspăt reabilitată și modernizată.

„În scurt timp va începe noul an școlar, iar Școala Gimnazială „Toma Cocișiu” Blaj este un exemplu de cum trebuie să arate o școală în vremurile noastre. Își va întâmpina elevii în condiții de excepție.

La Școala Gimnazială „Toma Cocișiu” au fost implementate 2 proiecte, prin PNRR.

Unul, în valoare de circa un milion de euro, a vizat eficientizarea energetică (schimbare acoperiș, izolare, schimbare instalații termice, dotarea cu aparate de aer proaspăt etc.).

Celălat proiect, în valoare de peste un milion de lei, a vizat dotarea cu mobilier”, a declarat, miercuri, 20 august 2025, edilul din Blaj.

