VIDEO | SCANDAL la Blaj: Tânăr de 23 de ani REȚINUT, după ce a bătut pe stradă un bărbat din Sâncel

SCANDAL la Blaj: Tânăr de 23 de ani REȚINUT, după ce a bătut pe stradă un bărbat din Sâncel

Un tânăr de 23 de ani din Blaj a fost reținut după ce a bătut pe o stradă din municipiu pe un bărbat din Sâncel în urma unui conflict spontan.

Potrivit IPJ Alba, la data de 19 aprilie 2026, polițiștii de ordine publică din cadrul Poliției Municipiului Blaj au luat măsura reținerii, pentru 24 de ore, față de un bărbat, în vârstă de 23 de ani, din municipiul Blaj, cercetat pentru săvârșirea infracțiunii de lovirea sau alte violențe.

Din cercetări a reieșit că, în data de 18 aprilie 2026, în jurul orei 23.20, bărbatul, în vârstă de 23 de ani, în timp ce se afla pe strada Gheorghe Doja din municipiu, pe fondul unui conflict spontan și al unor discuții purtate în contradictoriu, l-ar fi agresat fizic pe un bărbat, în vârstă de 26 de ani, din localitatea Sâncel, județul Alba.

Tânărul va fi prezentat mâine, 20 aprilie 2026, Parchetului de pe lângă Judecătoria Blaj.

Cercetările sunt continuate sub aspectul săvârșirii infracțiunii de lovirea sau alte violențe.

