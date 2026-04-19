VIDEO | SCANDAL la Blaj: Tânăr de 23 de ani REȚINUT, după ce a bătut pe stradă un bărbat din Sâncel

Ioana Oprean

acum 44 de minute

Un tânăr de 23 de ani din Blaj a fost reținut după ce a bătut pe o stradă din municipiu pe un bărbat din Sâncel în urma unui conflict spontan.

Potrivit IPJ Alba, la data de 19 aprilie 2026, polițiștii de ordine publică din cadrul Poliției Municipiului Blaj au luat măsura reținerii, pentru 24 de ore, față de un bărbat, în vârstă de 23 de ani, din municipiul Blaj, cercetat pentru săvârșirea infracțiunii de lovirea sau alte violențe.

Din cercetări a reieșit că, în data de 18 aprilie 2026, în jurul orei 23.20, bărbatul, în vârstă de 23 de ani, în timp ce se afla pe strada Gheorghe Doja din municipiu, pe fondul unui conflict spontan și al unor discuții purtate în contradictoriu, l-ar fi agresat fizic pe un bărbat, în vârstă de 26 de ani, din localitatea Sâncel, județul Alba.

Tânărul va fi prezentat mâine, 20 aprilie 2026, Parchetului de pe lângă Judecătoria Blaj.

Cercetările sunt continuate sub aspectul săvârșirii infracțiunii de lovirea sau alte violențe.

19 aprilie 2026 | Polițiștii rutieri din Alba acționează cu sistemul radar e-SIGUR, în zonele cu risc rutier din județ

acum 6 minute

19 aprilie 2026

19 aprilie 2026 | Polițiștii rutieri din Alba acționează cu sistemul radar e-SIGUR, în zonele cu risc rutier din județ Polițiștii rutieri acționează duminică, 19 aprilie 2026, cu sistemul de monitorizare a traficului e-SIGUR, pentru a depista posibile încălcări ale normelor de circulație pe drumurile publice, în zonele cu risc rutier din județul Alba. Sistemul […]

Inconștiență la volan, pe drumurile din Alba: Șoferi băuți sau fără permis de conducere, sancționați de polițiști

acum 16 minute

19 aprilie 2026

Inconștiență la volan, pe drumurile din Alba: Șoferi băuți sau fără permis de conducere, sancționați de polițiști Polițiștii din Alba au sancționat sâmbătă, 18 aprilie 2026, mai mulți șoferi din județ care s-au urcat la vona băuți sau fără a avea permis de conducere. Potrivit IPJ Alba, la data de 18 aprilie 2026, în jurul […]

ACCIDENT cu pagube materiale la Cugir: Un tânăr de 22 de ani, cu ,,alcool la bord", s-a ,,înfipt" cu mașina în gardul unui imobil

acum 33 de minute

19 aprilie 2026

ACCIDENT cu pagube materiale la Cugir: Un tânăr de 22 de ani, cu ,,alcool la bord”, s-a ,,înfipt” cu mașina în gardul unui imobil Un accident rutier a avut loc în noaptea de sâmbătă spre duminică, la Cugir. Un tânăr de 22 de ani, cu alcool la bord”, s-a ,,înfipt” cu mașina în gardul unui […]

