Rămâi conectat

Ştirea zilei

VIDEO | SCANDAL la Alba Iulia, în fața Casei de Cultură a Sindicatelor: 3 persoane REȚINUTE și conduse la Poliție, după ce au intervenit mascații!

Ioana Oprean

Publicat

acum 22 de minute

în

De

SCANDAL la Alba Iulia, în fața Casei de Cultură a Sindicatelor: 3 persoane REȚINUTE și conduse la Poliție, după ce au intervenit mascații!

Trei persoane au fost reținute în seara zilei de duminică, 24 august 2025, în fața Casei de Cultură a Sindicatelor din Alba Iulia după un scandal. 

Potrivit IPJ Alba, polițiștii din cadrul Poliției Municipiului Alba Iulia au observat un conflict între mai multe persoane și au intervenit prompt, sprijiniți de jandarmi, de un echipaj al Poliției Locale și de luptători din cadrul Serviciului pentru Acțiuni Speciale, pentru aplanarea acestuia.

La sediul Poliției Municipiului Alba Iulia au fost conduse 3 persoane, iar polițiștii efectuează cercetări pentru stabilirea stării de fapt.

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe  GOOGLE ȘTIRI

Ultimele știri publicate în Ziarul Unirea

Alte articole etichetate cu:

Știri recente din categoria Ştirea zilei

Ştirea zilei

FOTO | O viață în alb și negru, transformată în culoare: Povestea Mariei Lazsadi, care, la aproape 90 de ani, colorează fiecare zi petrecută la Căminul pentru persoane vârstnice din Alba Iulia

Ioana Oprean

Publicat

acum 3 ore

în

24 august 2025

De

O viață în alb și negru, transformată în culoare: Povestea Mariei Lazsadi, care, la aproape 90 de ani, colorează fiecare zi petrecută la Căminul pentru persoane vârstnice din Alba Iulia La vârsta la care mulți își pierd răbdarea sau forța, o femeie care va împlini 90 de ani anul viitor și care trăiește la Căminul […]

Citește mai mult

Ştirea zilei

VIDEO | Ioan Romulus Miclea (Romanu), din Bucerdea Vinoasă, a gătit la ceaun la evenimentul „Drag de Întregalde” 2025: „Toate-s bune, important e cu ce le „stropești”!”

Lucian Daramus

Publicat

acum 4 ore

în

24 august 2025

De

Ioan Romulus Miclea (Romanu), din Bucerdea Vinoasă, a gătit la ceaun la evenimentul „Drag de Întregalde” 2025 Ioan Romulus Miclea, din Bucerdea Vinoasă, supranumit „Romanu”, a gătit la ceaun la evenimentul „Drag de Întregalde” 2025.  Citește și: VIDEO | Paradă de poveste a portului popular la Întregalde: Zile superbe de sărbătoare din drag de comună […]

Citește mai mult

Ştirea zilei

VIDEO | Paradă de poveste a portului popular la Întregalde: Zile superbe de sărbătoare din drag de comună

Lucian Daramus

Publicat

acum 7 ore

în

24 august 2025

De

Paradă de poveste a portului popular la Întregalde: Zile superbe de sărbătoare La Întregalde a fost programată în weekend-ul 23-24 august 2025 ediția a patra a evenimentului „Drag de Întregalde”. Citește și: DJ 107 K, aproape gata de recepție: Drumul dintre Întregalde și Mogoș, complet asfaltat, urmează să fie finalizat integral în 30 de zile Duminică la prânz, în […]

Citește mai mult

Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII

Actualitate

Actualitateacum 5 ore

Ministrul Apărării: România rămâne ferm de partea Ucrainei. Nu vom ceda în faţa propagandei şi presiunilor venite dinspre partidele aliniate Moscovei

Ministrul Apărării: România rămâne ferm de partea Ucrainei Ministrul Apărării, Ionuţ Moşteanu, a afirmat, duminică, 24 august 2025, că România...
Actualitateacum 6 ore

Fostul premier Florin Cîțu: „România, sufocată de datorii și taxe. Experimentul a eșuat”

Florin Cîțu: „România, sufocată de datorii și taxe. Experimentul a eșuat” Fostul premier Florin Cîțu critică dur strategia fiscală a...

Știrea Zilei

Ştirea zileiacum 22 de minute

VIDEO | SCANDAL la Alba Iulia, în fața Casei de Cultură a Sindicatelor: 3 persoane REȚINUTE și conduse la Poliție, după ce au intervenit mascații!

SCANDAL la Alba Iulia, în fața Casei de Cultură a Sindicatelor: 3 persoane REȚINUTE și conduse la Poliție, după ce...
Ştirea zileiacum 3 ore

FOTO | O viață în alb și negru, transformată în culoare: Povestea Mariei Lazsadi, care, la aproape 90 de ani, colorează fiecare zi petrecută la Căminul pentru persoane vârstnice din Alba Iulia

O viață în alb și negru, transformată în culoare: Povestea Mariei Lazsadi, care, la aproape 90 de ani, colorează fiecare...

Curier Județean

Curier Județeanacum o oră

TRAFIC îngreunat pe DJ 107 K, la Ivăniș: Au căzut bolovani pe carosabil. Se circulă pe o singură bandă

TRAFIC îngreunat pe DJ 107 K, la Ivăniș: Au căzut bolovani pe carosabil. Se circulă pe o singură bandă Probleme...
Curier Județeanacum 2 ore

50.000 de lei pentru premierea elevilor merituoși din Alba Iulia în 2025: Propunere pe agenda Consiliului Local

50.000 de lei pentru premierea elevilor merituoși din Alba Iulia în 2025 Pe ordinea de zi a ședinței ordinare a...

Politică Administrație

Politică Administrațieacum o zi

FOTO | Renovarea școlii la care se lucrează în comuna Șpring, pe ultima sută de metri: Era într-o stare deplorabilă

Renovarea școlii la care se lucrează în comuna Șpring, pe ultima sută de metri: Era într-o stare deplorabilă Renovarea școlii...
Politică Administrațieacum 3 zile

VIDEO | Eficientizarea energetică a celei mai înalte clădiri din Blaj, în grafic. Primar: „Lucrarea este dificilă”

Eficientizarea energetică a celei mai înalte clădiri din Blaj, în grafic Eficientizarea energetică a celei mai înalte clădiri din Blaj,...

Opinii Comentarii

Opinii - Comentariiacum 2 zile

23 august 1944 – România trece de partea Aliaţilor în cel de-al Doilea Razboi Mondial. Cum se sărbătorea în perioada comunistă

23 august 1944 – România trece de partea Aliaţilor în cel de-al Doilea Razboi Mondial. Cum se sărbătorea în perioada...
Opinii - Comentariiacum 2 zile

23 august 1944, ziua în care Regele Mihai ordonă ca mareşalul Ion Antonescu şi miniştrii săi să fie arestaţi. Proclamația sa

23 august 1944, ziua în care Regele Mihai ordonă ca mareşalul Ion Antonescu şi miniştrii săi să fie arestaţi. Proclamația...

Copyright © 2004 - 2025 Ziarul Unirea