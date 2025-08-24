VIDEO | SCANDAL la Alba Iulia, în fața Casei de Cultură a Sindicatelor: 3 persoane REȚINUTE și conduse la Poliție, după ce au intervenit mascații!

SCANDAL la Alba Iulia, în fața Casei de Cultură a Sindicatelor: 3 persoane REȚINUTE și conduse la Poliție, după ce au intervenit mascații!

Trei persoane au fost reținute în seara zilei de duminică, 24 august 2025, în fața Casei de Cultură a Sindicatelor din Alba Iulia după un scandal.

Potrivit IPJ Alba, polițiștii din cadrul Poliției Municipiului Alba Iulia au observat un conflict între mai multe persoane și au intervenit prompt, sprijiniți de jandarmi, de un echipaj al Poliției Locale și de luptători din cadrul Serviciului pentru Acțiuni Speciale, pentru aplanarea acestuia.

La sediul Poliției Municipiului Alba Iulia au fost conduse 3 persoane, iar polițiștii efectuează cercetări pentru stabilirea stării de fapt.

