Curier Județean

VIDEO | Scandal într-o locuință din Zlatna: Adolescent de 19 ani, reținut de polițiști după ce a bătut la beție un bărbat

Ioana Oprean

Publicat

acum 27 de minute

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Scandal într-o locuință din Zlatna: Adolescent de 19 ani, reținut de polițiști după ce a bătut la beție un bărbat

Un adolescent de 19 ani, din Zlatna, a fost reținut de polițiști după ce a bătut la beție un bărbat. Victima are nevoie de 25 – 30 de zile de îngrijiri medicale.

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Potrivit IPJ Alba, la data de 29 iunie 2026, polițiștii din orașul Zlatna au luat măsura reținerii, pentru 24 de ore, față de un tânăr de 19 ani, din orașul Zlatna, cercetat pentru săvârșirea infracțiunii de lovirea sau alte violențe.

Din cercetări a reieșit că, în noaptea de 26/27 iunie 2026, tânărul de 19 ani, în timp ce se afla la locuința unui bărbat, în vârstă de 28 de ani, din orașul Zlatna, pe fondul consumului de alcool și al unor discuții purtate în contradictoriu, l-ar fi agresat fizic pe acesta, provocându-i leziuni corporale pentru a căror îngrijire ar fi necesare 25 – 30 de zile de îngrijiri medicale.

Astăzi, 30 iunie 2026, tânărul de 19 ani va fi prezentat Parchetului de pe lângă Judecătoria Alba Iulia pentru dispunerea măsurilor legale.

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