VIDEO | Sală Polivalentă cu 3.000 de locuri la Alba Iulia. Ce demersuri de ultimă oră fac autoritățile. Primarul Gabriel Pleșa: „Sunt convins că tot orașul își dorește o astfel de investiție”
Sală Polivalentă cu 3.000 de locuri la Alba Iulia. Ce demersuri de ultimă oră fac autoritățile. Primarul Gabriel Pleșa: „Sunt convins că tot orașul își dorește o astfel de investiție”
Primăria Municipiului Alba Iulia a făcut un nou pas în direcția realizării unei investiții așteptate de mulți ani de comunitatea locală: construirea unei Săli Polivalente moderne.
Primarul Gabriel Pleșa a anunțat, marți, 16 iunie 2026 că a fost demarat studiul de fezabilitate pentru acest proiect, care ar urma să fie realizat pe un teren de circa 4 hectare, situat în zona fostei Baze „Constructorul”, de pe strada Brândușei.
„Am dat drumul la studiul de fezabilitate pentru Sala Polivalentă. Știți foarte bine că ea va fi amplasată pe cele aproximativ 4 hectare pe care le avem acolo, la Baza „Constructorul” de pe Brândușei. Acolo va fi Sala Polivalentă”, a declarat primarul Gabriel Pleșa.
Proiect în conexiune cu noua centură de sud-vest
Edilul a subliniat că proiectul se va dezvolta în strânsă legătură cu o altă investiție majoră aflată în desfășurare în zonă – centura de sud-vest a municipiului. Potrivit acestuia, noua infrastructură va asigura accesul facil către viitoarea sală prin amenajarea de drumuri de acces, introducerea utilităților, stații de transport public și piste pentru biciclete.
„Ca o mănușă vine această investiție cu centura de sud-vest, pentru că deja creează accese, aduce utilitățile, vor fi șase stații de autobuz, va fi pistă de biciclete. Practic, accesul spre Sala Polivalentă îl creăm în paralel cu această investiție”, a explicat Gabriel Pleșa.
Primarul a precizat că proiectul beneficiază și de sprijinul Consiliului Județean Alba, instituție care și-a exprimat intenția de a se alătura demersului de realizare a sălii.
„Am discutat și cu Consiliul Județean și vor neapărat să vină alături de noi pentru Sala Polivalentă”, a dezvăluit edilul.
Posibil parteneriat cu Federația Română de Baschet
În ceea ce privește finanțarea, administrația locală are în vedere mai multe variante. Una dintre acestea este prin Compania Națională de Investiții (CNI), însă, având în vedere timpul necesar pentru parcurgerea procedurilor, Primăria Alba Iulia analizează și posibilitatea unei colaborări cu Federația Română de Baschet, după un model similar celui prin care municipiul Blaj a dezvoltat proiecte sportive în parteneriat cu Federația Română de Volei.
„Sigur, și acolo suntem la CNI, dar dacă durează prea mult, încercăm să facem această investiție mai repede prin Federația Română de Baschet, la fel cum Blajul este cu Federația Română de Volei. Chiar o aștept pe doamna președintă (n.a. Carmen Tocală), probabil săptămâna viitoare o să ne vedem, și să ne ajute să prioritizăm această investiție”, a afirmat Gabriel Pleșa.
Un posibil parteneriat cu Federația Română de Baschet ar presupune și utilizarea sălii de către loturile naționale, prin organizarea de antrenamente sau cantonamente.
„Sigur că va exista un contract cu federația, astfel încât naționalele de baschet ale României să se poată antrena gratuit sau să desfășoare cantonamente aici. Acesta nu ar fi o problemă”, a adăugat primarul.
Capacitate de 3.000 de locuri
Potrivit planurilor prezentate de edil, viitoarea Sală Polivalentă ar urma să aibă o capacitate de aproximativ 3.000 de locuri, să includă aproximativ 700 de locuri de parcare și mai multe facilități sportive exterioare, inclusiv terenuri de tenis, care ar înlocui actualele dotări ale Bazei „Constructorul”.
„Sala, în primă instanță, ar fi undeva la 3.000 de locuri, cu aproximativ 700 de locuri de parcare și cu terenuri în aer liber adiacente. Baza „Constructorul” va dispărea de acolo și vom amenaja și terenuri de tenis”, a explicat Gabriel Pleșa.
Primarul a anunțat că, în momentul în care proiectul va ajunge într-o etapă mai avansată, administrația locală va prezenta public detaliile și conceptul viitoarei săli.
„Când va fi ceva concret, chiar vreau să vă arăt cum este proiectul viitoarei Săli Polivalente. Eu sunt convins că tot orașul își dorește o sală polivalentă, nu doar pentru sport, ci și pentru organizarea unor evenimente mai mari. Este o sală pe care noi nu o avem”, a conchis primarul municipiului Alba Iulia, Gabriel Pleșa.
foto: arhivă (cu rol ilustrativ)
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