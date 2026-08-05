Video | „ROADPOL – SPEED” 2026: Polițiștii rutieri din Alba, activități intensificate de monitorizare a traficului / „Viteza excesivă poate costa vieți!”

„Organizația de Management al Turismului nu se face în restaurante și hoteluri!” Un antreprenor HoReCa din Alba Iulia acuză administrația locală: „Ați avut patru ani să ne demonstrați leadership-ul” La patru ani de la adoptarea cadrului legal pentru Organizațiile de Management al Destinațiilor (OMD), înființarea unei astfel de structuri la Alba Iulia readuce în prim-plan […]