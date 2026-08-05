Video | „ROADPOL – SPEED” 2026: Polițiștii rutieri din Alba, activități intensificate de monitorizare a traficului / „Viteza excesivă poate costa vieți!”
„ROADPOL – SPEED” 2026: Polițiștii rutieri din Alba, activități intensificate de monitorizare a traficului / „Viteza excesivă poate costa vieți!”
În perioada 3-9 august 2026, polițiștii rutieri din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Alba desfășoară acțiuni în cadrul operațiunii europene ROADPOL – SPEED, având ca scop prevenirea accidentelor rutiere și impunerea respectării regimului legal de viteză.
Pe parcursul acestei săptămâni, polițiștii vor intensifica activitățile de monitorizare a traficului.
Viteza excesivă sau neadaptată condițiilor de drum reprezintă una dintre principalele cauze generatoare de accidente rutiere grave.
Recomandăm tuturor participanților la trafic să respecte limitele legale de viteză și să adopte un comportament preventiv la volan, au transmis reprezentanții IPJ Alba.
sursa video: IPJ Alba
foto reprezentativă: arhivă (cu rol ilustrativ)
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