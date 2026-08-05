FOTO | Activitate preventivă la Centrul pentru vârstnici din Cugir: Recomandările polițiștilor pentru 50 de beneficiari pentru a nu deveni victime ale unor infracțiuni sau evenimente nedorite

Activitate preventivă la Centrul pentru vârstnici din Cugir: Recomandările polițiștilor pentru 50 de beneficiari pentru a nu deveni victime ale unor infracțiuni sau evenimente nedorite

Astăzi, 5 august 2026, polițiștii din orașul Cugir au desfășurat o activitate preventiv-informativă la Centrul de asistență și recuperare pentru persoane vârstnice „Lotus” din Cugir, transmite IPJ Alba.

Cei aproximativ 50 de beneficiari prezenți au primit recomandări privind adoptarea unui comportament preventiv, astfel încât să nu devină victime ale unor infracțiuni sau evenimente nedorite.

Polițiștii au discutat despre respectarea regulilor de circulație, în special atunci când persoanele vârstnice se deplasează cu bicicletele și tricicletele. Totodată, participanții au fost informați cu privire la principalele modalități de operare folosite de infractori în mediul online și nu numai. În acest context, polițiștii le-au transmis recomandări privind protejarea datelor personale și evitarea accesării unor linkuri care se regăsesc în mesaje pe care s-ar putea să le primească de la răufăcători, iar dacă o persoană necunoscută le solicită o sumă pentru o rudă implicată într-un eveniment rutier, să nu dea curs solicitării și să verifice informațiile.

Ne dorim ca seniorii să se bucure de această perioadă a vieții în siguranță, alături de familie, de aceea, îi îndemnăm să fie atenți atunci când persoane pe care nu le cunosc îi contactează sau îi întâlnesc pe stradă și doresc să îi îmbrățișeze, de exemplu, deoarece, în spatele unui astfel de gest, se ascunde o intenție mai puțin bună.

Nu în ultimul rând, îi îndemnăm să solicite sprijin atunci când simt că ceva nu este în regulă, se mai arată în mesajul transmis de Poliția Alba.

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