VIDEO | Sala de jocuri construită la 3 metri de o biserică din Alba Iulia a fost închisă: ,,Au pierdut toate procesele”
Sala de jocuri construită la 3 metri de o biserică din Alba Iulia, închisă: ,,Au pierdut toate procesele”
Sala de jocuri de noroc, amplasată în centrul municipiului Alba Iulia, a fost închisă. Cazinoul a stârnit numeroase reacții din partea comunității, deoarece era amplasat chiar lângă o biserică.
Recent, însemnele cazinoului „House of Games”, amplasat în Piața Iuliu Maniu din Alba Iulia, au fost îndepărtate, după ce sala de jocuri de noroc și-a închis porțile.
Unul dintre principalele motive este faptul că firma care administra cazinoul a pierdut două procese cu administrația locală:
„Toate procesele au fost pierdute de SC DarioSergio SRL. Cel mai probabil, acesta este considerentul pentru care le-au dat jos. Nu cred că le vor mai prelungi în acest context. Ei oricum au fost sancționați contravențional. A fost una dintre cele mai mari amenzi. Au fost sancționați contravențional pentru că au amplasat acele însemne acolo. După aceea, s-a trecut la demolare, urmând să fie demolate toate însemnele. Ei au contestat atât măsura demolării, cât și procesul-verbal de contravenție, însă au pierdut toate procesele.”, a explicat Emil Popescu, consilier personal al primarului în cadrul Primăriei din Alba Iulia, pentru ziarulunirea.ro.
SC DARIOSERGIO SRL a pierdut procesul împotriva Primăriei Alba Iulia: Instanța a respins cererea ca neîntemeiată
Societatea comercială SC DARIOSERGIO SRL a pierdut litigiul deschis în instanță împotriva autorităților locale din Alba Iulia.
În dosarul cu numărul 4295/107/2023, înregistrat la Secția de contencios administrativ și fiscal, firma a solicitat anularea unui act emis de autoritățile publice locale
Magistrații au dat câștig de cauză administrației locale. În ședința din data de 23.01.2025, prin Hotărârea nr. 105/2025, instanța a decis să respingă cererea de chemare în judecată formulată de reclamanta SC DARIOSERGIO SRL, catalogând-o ca fiind „neîntemeiată”.
Soluția pe scurt:
,,Instanța respinge ca neîntemeiată cererea de chemare în judecată formulată de reclamanta SC DARIOSERGIO SRL în contradictoriu cu pârâții. Se ia act că pârâții nu au solicitat cheltuieli de judecată, iar reclamanta le va solicita pe cale separată. Decizia este cu drept de recurs în termen de 15 zile de la comunicare, cererea urmând să fie depusă la Tribunalul Cluj.”
Citește și: FOTO| Sala de jocuri construită la 3 metri de o biserică, AMENDATĂ de Primăria Alba Iulia: Primăria NU are competența de a elibera autorizații de funcționare pentru astfel de săli de „păcănele”
Reamintim că, Emil Popescu a anunțat, într-o postare pe rețeaua de socializare Facebook, publicată la data de 10 martie 2023, că Primăria a amendat sala de jocuri menționată cu o sumă semnificativă:
,,Primăria a amendat, cu 2000 de lei, firma respectivă pentru executarea de lucrări la fațadă fără a deține o autorizație de construcție. Sancțiunea a fost aplicată de Poliția Locală, serviciu din cadru Primăriei, prin biroul Disciplina în Construcții: ”Punctez faptul că procesul verbal a fost încheiat în data de 1 martie 2023, iar constatarea a fost făcută în data de 27 februarie 2023. Am fost personal la fața locului iar „rezultatul” îl vedeți în fotografiile pe care le-am făcut. Din punctul meu de vedere, ca viceprimar și albaiulian, așa ceva este inadmisibil.
În plus, aspectul exterior al acestei săli compromite aspectul zonei, inclusiv a bisericii care, pe timpul nopții, este iluminată. În cursul zilei de azi am discutat și cu cei de la Asociația de Poprietari unde urmează să funcționeze această sală de jocuri. Aceștia mi-au transmis că NU sunt de acord cu un astfel de “stabiliment” în imobilul în care locuiesc.”, a explicat Emil Popescu la data respectivă.
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